A Safeguard DNA Diagnostics lança swabs de coleta a seco Rhinostics para testes de COVID como dispositivos de coleta primária para seus laboratórios nas Filipinas

Rhinostics innovative dry collection swabs offer comfortable nasal or nasoharyngeal collection, dry shipment, and sample concentration for better assay performance. No viral transport media required. (Photo: Business Wire)

Rhinostics innovative dry collection swabs offer comfortable nasal or nasoharyngeal collection, dry shipment, and sample concentration for better assay performance. No viral transport media required. (Photo: Business Wire)

CAMBRIDGE, Mass. & MANILA, Filipinas & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Safeguard DNA Diagnostics Inc, SDDI, uma das maiores cadeias de laboratórios de doenças infecciosas nas Filipinas, introduziu a coleta de amostras COVID usando os swabs de coleta nasal e nasofaríngea secos da Rhinostics®. Os swabs secos estão sendo introduzidos em suas instalações em Metro Manila, Davao e Negros Ocidental. Além disso, a SDDI atuará como distribuidor exclusivo da Rhinostics nas Filipinas.

A Rhinostics Inc. é uma empresa spinout da Universidade de Harvard lançada para trazer novos materiais e designs para coleta de amostras melhorada para COVID e testes respiratórios não COVID mais amplos. Os swabs Rhinostics® receberam uma Autorização de Uso de Emergência dos EUA (EUA) para coleta de amostra COVID. Esses swabs permitem uma coleta e envio a seco e transporte mais confortáveis sem meios de transporte viral.

Paul Jochico, cofundador e diretor da Safeguard DNA Diagnostics, Inc. comentou: “Estamos entusiasmados em trazer os inovadores swabs de coleta de amostras da Rhinostics para as Filipinas, para oferecer ao nosso pessoal uma coleta mais confortável combinada com um forte desempenho de ensaio. Os swabs secos são mais robustos e oferecem menor risco de contaminação durante a coleta e transporte do que os dispositivos de coleta de saliva e VTM. O teste de COVID contínuo ajudará a manter mais pessoas seguras até que as vacinações se espalhem nas Filipinas”.

George Aaron, CEO e presidente da Safeguard Biosystems Holdings Ltd, o parceiro de joint venture na SDDI, observou: “A oportunidade de reaproveitar nosso laboratório de microbiologia molecular em Manila proporcionou benefícios significativos ao povo das Filipinas durante esta infeliz pandemia. A Safeguard continua comprometida em trazer produtos inovadores para o diagnóstico de doenças infecciosas nas operações da SDDI”.

“Não poderíamos pedir um parceiro melhor para implementar nossa tecnologia de swabs de coleta nas Filipinas, trazendo a mais nova tecnologia para coleta a seco, transporte e desempenho de ensaio para o país. A SDDI continua sendo uma inovadora no espaço de diagnóstico nas Filipinas, trazendo as tecnologias mais recentes para o mercado”, afirmou Cheri Walker, CEO da Rhinostics.

Sobre a Safeguard DNA Diagnostics, Inc

A Safeguard DNA Diagnostics Inc. (SDDI) é uma empresa de joint venture filipina com uma parceria igualitária entre a Safeguard Biosystems e os interesses de Paul Jochico, estabelecida para fornecer serviços de laboratório de diagnóstico de Microbiologia Molecular. Ele fornece detecção e identificação rápidas para COVID-19 e outras doenças infecciosas para a população das Filipinas.

Sobre a Safeguard Biosystems

A Safeguard Biosystems é um grupo internacional de diagnóstico molecular que desenvolveu uma plataforma de tecnologia de diagnóstico molecular de baixo custo e alto rendimento. O sistema permite a rápida identificação por DNA dos patógenos bacterianos e fúngicos mais prevalentes diretamente do sangue. As amostras clínicas podem ser testadas a partir de matrizes, como sangue total, urina, fluido peritoneal e swabs

A Safeguard Biosystems é uma empresa do Reino Unido, constituída em 2006 e sediada em Northvale, New Jersey. A tecnologia da Safeguard Biosystems também foi adaptada para fornecer soluções inovadoras de patógenos para laticínios, oferecendo soluções práticas para os desafios avançados da indústria de laticínios para garantir alimentos lácteos seguros e rebanhos saudáveis.

Sobre a Rhinostics Inc.:

A Rhinostics comercializa soluções simples e elegantes para trazer melhores materiais, eficiências e economia de custos para o fluxo de trabalho do laboratório. O swab nasal automatizado RHINOstic™ fornece recursos que aumentam o rendimento da amostra em mais de 10 vezes, ao mesmo tempo que remove mão de obra e erros do fluxo de trabalho do laboratório. O cotonete é integrado a uma tampa que pode ser automatizada para remoção do tubo e acesso rápido usando o código de barras 2D na parte inferior dos tubos. O produto oferece um impacto imediato para aumentar a eficiência dos testes COVID, ao mesmo tempo que é aplicável a testes genéticos, bacterianos e virais respiratórios mais amplos, usando a reação em cadeia da polimerase (PCR) e o sequenciamento de última geração (NGS). Além disso, a empresa oferece um swab nasal padrão e um swab nasofaríngeo que permite o envio a seco, concentração de amostra e melhor desempenho do ensaio. O conjunto Rhinostics de produtos de coleta está registrado como dispositivos médicos isentos de Classe I com o FDA e está disponível para compra. Para saber mais, visite https://www.rhinostics.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.