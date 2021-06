Gecina pré-commercialise l’immeuble Biopark à Paris 13ème

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) est heureuse d’accueillir un groupement d’acteurs de premier plan dans le domaine des biotechnologies, du digital et de la santé sur son immeuble Biopark situé dans le 13ème arrondissement de Paris. Le bail de 9 ans ferme porte sur l’intégralité des surfaces du bâtiment E, soit environ 6 400 m², qui seront mis à la disposition du locataire à compter du 1er septembre 2021.

Avec les sociétés Cellectis et Parexel International déjà locataires, l’ensemble immobilier Biopark constitue un pôle spécialisé dans le secteur des sciences de la vie (Life Sciences).

Actuellement en cours de restructuration, le bâtiment E de l’ensemble immobilier Biopark est un immeuble indépendant conçu pour développer la créativité. Il vise les labels et certifications HQE et BiodiverCity. Sa livraison est prévue au deuxième semestre 2021.

La pré-commercialisation de l’intégralité de ce projet traduit l’appétit des entreprises pour des immeubles de grande qualité situés au cœur de Paris. Cette transaction contribue à la poursuite de l’amélioration de la pré-commercialisation du pipeline de développements dont les opérations livrées en 2021 et 2022 sont maintenant commercialisées à hauteur de 52%.

