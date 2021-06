Fluence by OSRAM announced implementations with two major cannabis cultivators in Israel, Springs Valley Cannabis and UNIVO, through Fluence’s ongoing partnership with REMY, a leading horticultural lighting provider to the country’s growing agriculture industry. Photo courtesy of Fluence by OSRAM

AUSTIN, Texas & ROTTERDAM, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Fluence by OSRAM (Fluence), een toonaangevende wereldwijde leverancier van energie-efficiënte LED-verlichtingsoplossingen voor commerciële cannabis- en voedselproductie, kondigde vandaag de implementaties aan bij twee grote cannabistelers in Israël, Springs Valley Cannabis LTD en UNIVO Pharmaceuticals (UNIVO), via Fluence’s doorlopende partnerschap met REMY LTD (REMY), een toonaangevende, in Israël gevestigde leverancier van tuinbouwverlichting aan de groeiende landbouwsector van het land.

