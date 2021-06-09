普惠CSA與Next Level Aviation簽署合作協議

佛羅里達州森賴斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--普惠公司(Pratt & Whitney)旗下可用航材業務部門普惠CSA與全球二手可用航材(USM)經銷領域領導者Next Level Aviation (NLA)簽署了一項有關飛機引擎USM銷售的協議。該合約進一步加強了普惠的承諾，即以世界一流的交貨週期為客戶提供經濟實惠的產品。它還進一步鞏固Next Level Aviation作為主要支援波音和空巴飛機平臺及相關噴氣引擎的USM全球供應商的領導地位。普惠是雷神技術公司(Raytheon Technologies Corporation, NYSE: RTX)旗下子公司。

透過此項達成的協議，雙方將普惠CSA的資源和技術專長與Next Level Aviation的銷售、行銷和交付專長相結合。這種雙強結合為我們包括航空公司、飛機租賃公司和維護、修理和翻修(MRO)車間在內的全球客戶群帶來了可觀的價值和成本節約。

合作協議主要內容包括：

Next Level Aviation將為兩家公司的全球客戶群提供支援和供應服務，以滿足客戶對二手可用引擎配件的需求。

普惠CSA將透過NLA寄售二手可用航材，以滿足客戶的需求。

Next Level Aviation董事長兼執行長Jack Gordon表示：「我們欣然宣布與普惠CSA就二手可用引擎配件建立合作夥伴關係。我們要感謝普惠CSA團隊提供合作機會，讓我們與其攜手為其全球客戶群提供支援，也要感謝該團隊為達成這項具有里程碑意義的協議所付出的時間和努力。」

Next Level Aviation銷售與採購執行副總裁Mike Dreyer對該協議將對Next Level Aviation產生的影響表示樂觀，並指出：「這一多年期協議有助於鞏固我們在全球二手可用航材市場的領導地位。」

Dreyer繼續道：「我們的策略重點是透過將NLA打造成為引擎配件材料和維修管理服務的『卓越中心』，建立全面的從機頭到機尾的可用航材支援能力。這項合作協議的達成是對我們能力的認可，也讓我們能夠發揮自身的專長。感謝CSA團隊提供的機會，期待雙方能夠長期合作，共同發展我們的可用引擎配件業務。」

關於NEXT LEVEL AVIATION

Next Level Aviation是一家獲得ASA-100認證並符合美國聯邦航空總署00-56B號諮詢通告(FAA Advisory Circular 00-56B)要求的供應商，為所有波音和空巴飛機平臺及相關的噴氣式引擎提供商用飛機/噴氣式引擎二手可用航材(USM)庫存服務。Next Level Aviation尤其專注於波音737和空巴A320系列飛機及其相關噴氣引擎的USM庫存，這兩類飛機目前約占全球商用飛機數量的70%。Next Level Aviation由Jack Gordon、Mike Dreyer和Matt Dreyer於2013年3月成立，現已發展成全球領先的商用飛機/噴氣引擎二手可用航材供應商。www.nextlevelaviation.net

如需瞭解更多資訊或索取更多圖片，請致電305-439-1944或寄送電子郵件至jack@nextlevelaviation.net與Jack Gordon聯絡

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