普惠CSA与Next Level Aviation签署合作协议

佛罗里达州森赖斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--普惠公司(Pratt & Whitney)旗下可用航材业务部门普惠CSA与全球二手可用航材(USM)分销领域领导者Next Level Aviation (NLA)签署了一项有关飞机发动机USM销售的协议。该合同进一步加强了普惠的承诺，即以世界一流的交货周期为客户提供经济实惠的产品。它还进一步巩固Next Level Aviation作为主要支持波音和空客飞机平台及相关喷气发动机的USM全球供应商的领导地位。普惠是雷神技术公司(Raytheon Technologies Corporation, NYSE: RTX)旗下子公司。

通过此项达成的协议，双方将普惠CSA的资源和技术专长与Next Level Aviation的销售、营销和交付专长相结合。这种强强联合为我们包括航空公司、飞机租赁公司和维护、修理和大修(MRO)车间在内的全球客户群带来了可观的价值和成本节约。

合作协议主要内容包括：

Next Level Aviation将为两家公司的全球客户群提供支持和供应服务，以满足客户对二手可用发动机配件的需求。

普惠CSA将通过NLA寄售二手可用航材，以满足客户的需求。

Next Level Aviation董事长兼首席执行官Jack Gordon表示：“我们欣然宣布与普惠CSA就二手可用发动机配件建立合作伙伴关系。我们要感谢普惠CSA团队提供合作机会，让我们与之携手为其全球客户群提供支持，也要感谢该团队为达成这项具有里程碑意义的协议所付出的时间和努力。”

Next Level Aviation销售与采购执行副总裁Mike Dreyer对该协议将对Next Level Aviation产生的影响表示乐观，并指出：“这一多年期协议有助于巩固我们在全球二手可用航材市场的领导地位。”

Dreyer继续道：“我们的战略重点是通过将NLA打造成为发动机配件材料和维修管理服务的‘卓越中心’，建立全面的从机头到机尾的可用航材支持能力。这项合作协议的达成是对我们能力的认可，也让我们能够发挥自身的专长。感谢CSA团队提供的机会，期待双方能够长期合作，共同发展我们的可用发动机配件业务。”

关于NEXT LEVEL AVIATION

Next Level Aviation是一家获得ASA-100认证并符合美国联邦航空管理局00-56B号咨询通告(FAA Advisory Circular 00-56B)要求的供应商，为所有波音和空客飞机平台及相关的喷气式发动机提供商用飞机/喷气式发动机二手可用航材(USM)库存服务。Next Level Aviation尤其专注于波音737和空客A320系列飞机及其相关喷气发动机的USM库存，这两类飞机目前约占全球商用飞机数量的70%。Next Level Aviation由Jack Gordon、Mike Dreyer和Matt Dreyer于2013年3月成立，现已发展成全球领先的商用飞机/喷气发动机二手可用航材供应商。www.nextlevelaviation.net

如需了解更多信息或索取更多图片，请致电305-439-1944或发送电子邮件至jack@nextlevelaviation.net与Jack Gordon联系

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