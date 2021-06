Asana dévoile de nouvelles fonctionnalités pour limiter les distractions et renforcer la concentration, avec l’ajout inédit de messages vidéos en partenariat avec Vimeo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Asana, Inc. (NYSE : ASAN), l’une des principales plateformes de gestion du travail pour les équipes, annonce une série de fonctionnalités pour aider à lutter contre les distractions et améliorer la concentration. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités de productivité, chacun pourra : limiter le nombre de réunions grâce à la messagerie vidéo ; repérer les tâches sur lesquelles travailler en priorité depuis la liste intelligente Mes tâches ; prendre le temps de se concentrer avec l’assistant virtuel de calendrier Clockwise ; et enfin, passer les notifications en mode silencieux sur l’application de bureau Asana.

Plus décentralisé, l'environnement de travail a changé. Et les salariés luttent de plus en plus pour rester concentrés. D’après une étude d’Asana intitulée L’Anatomie du travail, 80 % des employés travaillent avec leur boîte de réception ou autres applications de communication ouvertes. 75 % d’entre eux se sentent donc obligés d’effectuer plusieurs tâches à la fois dans la journée. Résultat, ils perdent en efficacité et ont plus souvent tendance à passer à côté de certains messages et échéances.

« Le passage rapide à des activités décentralisées a exacerbé les distractions et autres interruptions. Nous n’avons jamais reçu autant de messages ni participé à autant de réunions qu’aujourd’hui, et les moments réservés à notre pleine concentration sont en voie de disparition. Une chose est sûre, il faut réagir. », déclare Alex Hood, directeur produit chez Asana. « Nous avons élaboré une série de nouvelles fonctionnalités conçues pour vous permettre d’allier attention et intention. Les intégrations de nos nouveaux Partenaires Asana Vimeo et Clockwise vous aideront à lutter contre les distractions et à vous focaliser sur le travail qui demande toute votre attention. »

Messages vidéo

Asana s’associe à Vimeo, la première plateforme vidéo tout-en-un au monde, pour offrir aux équipes toute la puissance offerte par la communication vidéo en différé. Celles-ci pourront ainsi profiter des effets positifs des communications vidéo en direct sur l’engagement, tout en évitant de devoir organiser davantage de réunions. Les messages vidéo encouragent chacun à agir et à se responsabiliser, et grâce à eux, vous pouvez partager des mises à jour plus avancées en proposant un aperçu vidéo du travail à vos collègues à tout moment, où que vous soyez.

« Si une image vaut mille mots, une vidéo en vaut un million. », poursuit Alex Hood. « Grâce à l’expertise de Vimeo et à ses capacités hors du commun, nos clients pourront envoyer des messages vidéo sur Asana de façon à transmettre des émotions et préciser le contexte du travail en cours par l’intermédiaire de vidéos diffusées en différé : tous les avantages d’une communication en face à face, sans avoir à organiser de réunions supplémentaires. »

La fonctionnalité Messages vidéo permet aux clients d’enregistrer de courtes vidéos, dans lesquelles ils peuvent se filmer ou proposer une capture directe de leur écran sur Asana. Cette fonctionnalité participera à décloisonner l’information et à créer une source unique de référence pour les initiatives clés de plusieurs équipes, quel que soit leur fuseau horaire de travail. Les retranscriptions des vidéos seront automatisées et ajoutées à toutes les données relatives à un projet ou un compte. Les clients auront ainsi la possibilité de rechercher des transcriptions audio et de les partager afin de mieux établir le contexte et échanger des idées.

« La vidéo a une place prépondérante dans l’avenir du travail, c’est pourquoi Vimeo s’est donné pour objectif d’intégrer ce moyen de communication puissant aux activités quotidiennes de toutes les entreprises. », explique Mark Kornfilt, président de Vimeo et responsable produit. « Les messages vidéo améliorent la productivité des équipes en leur donnant la possibilité de communiquer plus rapidement des informations et de collaborer intelligemment. Notre partenariat étendu avec Asana et l’intégration des messages vidéo Vimeo à leur plateforme permettra aux clients Asana du monde entier de travailler plus rapidement et efficacement. »

Tous les utilisateurs auront accès aux messages vidéo dans les prochaines semaines.

Mes tâches

Asana s’est inspiré des bonnes pratiques adoptées par les équipes les plus performantes pour améliorer sa fonctionnalité Mes tâches, le système personnel de hiérarchisation des tâches conjuguant travail individuel, activités d’équipe et objectifs d’entreprise. Les clients peuvent désormais organiser leur travail sous forme de tableau Kanban, de liste ou de calendrier regroupant leurs tâches personnelles, et ainsi rester concentrés pendant que l’automatisation s’occupe de tout organiser au quotidien. Par exemple, grâce aux règles d’automatisation, vous pouvez organiser vos tâches par échéance ou demander à recevoir une notification lorsqu’un collègue a terminé une tâche dont dépend l’une des vôtres.

Intégration : assistant virtuel de calendrier

Le travail à faire est en compétition avec l’emploi du temps de la plupart d’entre nous : les tâches que nous comptons réaliser dans la journée entrent en conflit avec les réunions et autres demandes qui nous prennent du temps. Asana intègre donc désormais l’assistant virtuel de calendrier Clockwise, qui vous permet de prévoir des plages horaires réservées à certaines activités, à accomplir directement sur Asana. Il vous suffit de saisir le temps de travail nécessaire et de sélectionner un créneau horaire, et Clockwise le bloquera automatiquement dans votre calendrier. Une fois le créneau programmé, les clients voient s’afficher l’événement de calendrier de la tâche dans leur Google Agenda. Pour en savoir plus, consultez ce lien : https://asana.com/apps/clockwise.

Application de bureau Asana

Disponible sur Mac et Windows, l’application de bureau d’Asana (Asana pour ordinateur) a été spécialement conçue pour éviter toute distraction et vous aider à vous concentrer sur le travail en cours. Elle dispose de toutes les fonctionnalités Asana déjà présentes sur la version Web, et bien plus encore. Le mode sombre (disponible sur ordinateur, mobile et navigateur) réduit la fatigue oculaire engendrée par la lumière émise par vos appareils, et vous permet de mieux vous concentrer. Pour télécharger l’application Asana pour ordinateur, suivez ce lien : asana.com/fr/download.

« Asana a intensifié le lancement de nouvelles fonctionnalités en tenant compte des attentes et besoins actuels des travailleurs. Les discussions par messages vidéo différés seront une vraie révolution pour certaines équipes. », affirme Wayne Kurtzman, directeur de la recherche sociale, communautaire et collaborative chez IDC. « Le Graphique du travail Asana est à la base de toutes ces fonctionnalités. Il propose des suggestions intelligentes, mais aussi des données utiles en direct, à tous les niveaux de l’entreprise. »

Participez au sommet Asana Focus and Flow

Aujourd’hui à 10 h (heure du Pacifique), Asana organise le sommet Focus and Flow, un événement qui vous donnera les clés pour adopter un état d’esprit positif, prendre de bonnes habitudes et définir des objectifs pour un maximum de productivité. Vous y retrouverez d’éminents intellectuels, notamment : Adam Grant, auteur à succès et psychologue spécialisé dans les organisations ; l’entrepreneuse Morgan DeBaun, également PDG de Blavity ; le Dr Michael Gervais, psychologue du sport spécialiste des très hautes performances ; et enfin la Dr Sahar Yousef, spécialisée dans les neurosciences cognitives et exerçant à l’université de Berkeley (Californie). Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous ici : summit.asana.com.

À propos d’Asana

Asana aide les équipes à orchestrer l’ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte plus de 100 000 clients payants et des millions d’utilisateurs dans 190 pays. Des entreprises internationales telles qu’Amazon, Japan Airlines, Sky ou Under Armour utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités : définition d’objectifs, transformation numérique, lancements de produits, campagnes marketing, et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous www.asana.com/fr.

À propos de Vimeo

Vimeo (NASDAQ : VMEO) est la première solution logicielle vidéo tout-en-un au monde. La plateforme Vimeo permet à des professionnels, des équipes et des structures tout entières de promouvoir créativité, collaboration et communication grâce à la vidéo. Elle a l’honneur de fournir ses services à une communauté grandissante comptant aujourd’hui plus de 200 millions d’utilisateurs, des créatifs aux entrepreneurs, sans oublier les plus grandes entreprises internationales. Pour en savoir plus, consultez ce lien : www.vimeo.com.