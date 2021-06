Holicity Inc. anuncia eficácia da declaração de registro para a combinação de negócios proposta com a Astra Space, Inc.

NOVA YORK e ALAMEDA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Holicity Inc., uma corporação de Delaware (a “Empresa”) (Nasdaq: HOLUU, HOL, HOLUW), anunciou hoje que sua declaração de registro no Formulário S-4 (Arquivo nº 333-255703) (conforme alterada, a “Declaração de registro”), relacionada ao anúncio prévio da combinação de negócios (a “Combinação de negócios”) com a Astra Space, Inc. (“Astra”), foi considerada válida pela Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, “SEC”) e que começou a enviar a declaração de procuração/prospecto definitiva relacionada à Assembleia Extraordinária (a “Assembleia Extraordinária”) dos acionistas da Empresa a ser realizada em 30 de junho de 2021, em conexão com a Combinação de negócios. A declaração de procuração/prospecto está sendo enviada aos acionistas da Empresa de acordo com o registro do encerramento dos negócios em 24 de maio de 2021 (a “Data de registro”).

“Temos o prazer de anunciar um significativo marco para nossa transação”, afirmou Craig McCaw, presidente e diretor executivo da Holicity. “A Astra continua a progredir, criando uma plataforma espacial que atende a necessidade de lançamentos simples e acessíveis para ajudar a alimentar a economia espacial, que supera um trilhão de dólares, e lançar uma nova geração de serviços para melhorar nossas vidas”.

Desde que a fusão foi anunciada, a Astra acelerou as seguintes áreas dos seus negócios:

Aquisição do cliente: a NASA fechou o Contrato TROPICS com a Astra, uma missão de três lançamentos para observar e analisar o impacto de tempestades tropicais. A Astra também anunciou um contrato de múltiplos lançamentos com a Planet, uma das empresas líderes de pequenos satélites focada na observação da Terra.

Expansão da fábrica: a Astra está expandindo sua fábrica em Alameda, o que foi recentemente informado pela CNBC.

Avanços na tecnologia: a Astra anunciou a aquisição da Apollo Fusion, o que permitirá expandir seu TAM, órbitas terrestres médias, geossincrônicas e lunares, e acelerar sua habilidade para oferecer serviços espaciais. O acordo aumenta a receita no primeiro ano.

Acréscimos à equipe de liderança: a Astra adicionou líderes de nível executivo de empresas como Apple, Tesla, Blue Origin, IBM e SpaceX.

“Estamos empolgados para apresentar a combinação de negócios para os acionistas da Holicity, programada para esse trimestre”, afirmou Chris Kemp, fundador, presidente e diretor executivo da Astra. “Esperamos nos tornar a primeira empresa de lançamento espacial de capital aberto na Nasdaq”.

Sobre a Astra

A missão da Astra é melhorar a vida na Terra a partir do espaço, criando um planeta mais saudável e mais conectado. A Astra é a empresa de financiamento privado mais rápida na história a alcançar o espaço. Com mais de 50 lançamentos contratados, a Astra começará a entregar cargas de clientes na órbita terrestre baixa no verão de 2021, seguindo para lançamentos mensais, quinzenais, semanais e diários até 2025. Visite www.astra.com para obter mais informações.

Sobre a Holicity

A Holicity Inc. é uma empresa de aquisição de propósito específico (“SPAC”) patrocinada pela Pendrell X-icity Holdings Corporation, que é uma subsidiária da Pendrell Corporation, um veículo de capital permanente cujo acionista controlador é o Sr. Craig O. McCaw.

Informações importantes sobre a Combinação de negócios e onde encontrá-las

Em conexão com a Combinação de negócios proposta, a Empresa protocolou publicamente na SEC uma declaração de registro no Formulário S-4 (a “Declaração de registro”) (Registro nº 333-255703), que inclui uma declaração de procuração/prospecto, e outros documentos relacionados, que serão tanto a declaração de procuração a ser distribuída aos detentores de ações ordinárias da Empresa em conexão com a solicitação da Empresa por procuradores para a votação pelos acionistas da Empresa em relação à Combinação de negócios e outros assuntos, conforme descrito na Declaração de registro, como também o prospecto relacionado à oferta e venda dos títulos da Empresa a serem emitidos na Combinação de negócios. Os acionistas da Empresa e outras pessoas interessadas são orientadas a ler a declaração de procuração/prospecto incluída na Declaração de registro e as alterações desta e a declaração de procuração/prospecto definitiva, uma vez que esses materiais conterão importantes informações sobre as partes para o Acordo de combinação de negócios, a Empresa e a Combinação de negócios. A declaração de procuração/prospecto definitiva está sendo enviada para os acionistas na Data de registro a ser estabelecida por votação na Combinação de negócios e outros assuntos conforme possam estar descritos na Declaração de registro. Os acionistas podem obter cópias da declaração de procuração/prospecto e outros documentos protocolados junto à SEC, que serão incorporados por referência na declaração de procuração/prospecto, sem custo, no website da SEC em www.sec.gov, ou enviando uma solicitação para: Holicity Inc., 2300 Carillon Point, Kirkland, WA 98033, Attention: Craig McCaw, Chief Executive Officer, (425) 278-7100.

Participantes na solicitação

A Empresa e seus diretores e executivos podem ser considerados participantes na solicitação de procurações dos acionistas da Empresa em relação à Combinação de negócios. Uma lista dos nomes desses diretores e executivos e uma descrição dos seus interesses na Empresa está incluída na declaração de registro da Empresa no Formulário S-1, que foi inicialmente protocolado junto à SEC em 17 de julho de 2020, e está disponível gratuitamente no website da SEC em sec.gov, ou enviando uma solicitação para a Holicity Inc., 2300 Carillon Point, Kirkland, WA 98033, Attention: Secretary, (425) 278-7100. Informações adicionais relacionadas aos interesses de tais participantes estão incluídas na Declaração de registro.

Astra e seus diretores e executivos também podem ser considerados participantes na solicitação de procurações dos acionistas da Empresa em conexão com a Combinação de negócios. Uma lista dos nomes de tais diretores e executivos e informações relacionadas aos seus interesses na Combinação de negócios está incluída na Declaração de registro.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Os resultados reais da Empresa e da Astra podem divergir das suas expectativas, estimativas e projeções e, consequentemente, você não deve contar com essas declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. Palavras tais como “espera”, “estima”, “projeta”, “orçamento”, “prevê”, “antecipa”, “pretende”, “planeja”, “pode”, “irá”, “poderá”, “deverá”, “acredita”, “prediz”, “potencial”, “continua” e expressões similares são empregadas para identificar essas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas incluem, sem limitações, as expectativas da Empresa e da Astra em relação ao desempenho futuro e impactos financeiros esperados da Combinação de negócios, a satisfação das condições de fechamento da Combinação de negócios e o momento da conclusão da Combinação de negócios. Essas declarações prospectivas envolvem significativos riscos e incertezas que podem causar resultados reais materialmente diferentes dos resultados esperados. A maioria desses fatores estão fora do controle da Empresa e da Astra e são difíceis de prever. Fatores que podem causar tais diferenças incluem, mas não estão limitados a: (1) o resultado de quaisquer procedimentos legais que podem ser instituídos contra a Empresa e a Astra após o anúncio do Acordo de combinação de negócios e as transações neste contempladas; (2) a incapacidade de concluir a Combinação de negócios, incluindo o fracasso na obtenção da aprovação dos acionistas da Empresa, aprovações ou outras determinações de certas autoridades regulatórias, ou outras condições para o fechamento do Acordo de combinação de negócios; (3) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que poderia levar à rescisão do Acordo de combinação de negócios ou que de outra maneira façam com que as transações aqui contempladas não sejam concluídas; (4) a incapacidade de obter ou manter a listagem das ações ordinárias Classe A da New Astra na Nasdaq após a Combinação de negócios; (5) o risco que a Combinação de negócios interrompa planos e operações atuais como um resultado do anúncio e consumação da Combinação de negócios; (6) a habilidade em reconhecer os benefícios esperados da Combinação de negócios, que pode ser afetada por, entre outras coisas, a concorrência e a habilidade da empresa combinada em crescer e gerenciar o crescimento de forma lucrativa e manter seus funcionários importantes; (7) custos relacionados à Combinação de negócios; (8) mudanças nas leis ou regulamentações aplicáveis; (9) a possibilidade que a Astra ou a empresa combinada pode ser adversamente afetada por outros fatores econômicos, comerciais, e/ou de concorrência; (10) a habilidade da New Astra em levantar financiamento no futuro e em cumprir com cláusulas relacionadas a endividamento de longo prazo; (11) o impacto da COVID-19 nos negócios da Astra e/ou a habilidade das partes para concluir a Combinação de negócios; e (12) outros riscos e incertezas indicados de tempos em tempos na declaração de procuração/prospecto relacionada à Combinação de negócios, incluindo aqueles sob “Fatores de risco” na Declaração de registro, e nos outros protocolos da Empresa junto à SEC. A Empresa adverte que a lista de fatores acima não é exclusiva. A Empresa adverte os leitores a não confiar indevidamente em quaisquer declarações prospectivas, que valem apenas na data em que foram feitas. A Empresa não se compromete ou aceita qualquer obrigação ou compromisso de tornar público quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas para refletir qualquer alteração nas suas expectativas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais essas declarações se baseiam.

Sem oferta ou solicitação

Esse comunicado à imprensa não deve constituir uma solicitação de um procurador, consentimento ou autorização em relação a quaisquer títulos ou em relação à Combinação de negócios. Esse comunicado à imprensa também não deve constituir uma oferta de venda nem solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos, tampouco haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou da qualificação segundo a legislação de valores mobiliários de tais jurisdições. Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita, exceto por meio de um prospecto cumprindo os requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários.

