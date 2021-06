Ace Capital Partners lance un fonds dédié à l'aéronautique et à la défense en Espagne avec SEPI, Airbus, Indra et Tikehau Capital comme investisseurs et partenaires stratégiques

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ace Capital Partners, société de capital-investissement et filiale de Tikehau Capital (Paris:TKO), annonce aujourd'hui le lancement d'Ace Aerofondo IV, avec SEPI, Airbus, Indra et Tikehau Capital comme investisseurs. Le fonds investira dans des PME actives dans le secteur de l'aéronautique et de la défense en Espagne.

Ace Capital Partners sera gestionnaire de ce fonds qui investira à la fois dans des stratégies de « Support Capital » (acteurs de niche ayant la capacité de se développer de manière organique) et de « Platform Capital » (plateformes de consolidation destinées à devenir leaders du marché via croissance externe). Ace investit aujourd’hui sa quatrième génération de fonds dédié au secteur de l'aéronautique et de la défense en Europe occidentale, avec la France et l'Espagne comme marchés principaux. Ace investit dans des industries et des technologies stratégiques, avec une approche sectorielle tout en proposant un soutien stratégique et opérationnel aux entreprises en portefeuille. Ace cherche à accroître la valeur intrinsèque de ses investissements en s'engageant sur le long terme. Ace Aerofondo IV reproduira cette approche alors que le fonds pourrait bénéficier d’une reprise du secteur.

Un premier closing de 100 millions d'euros aura lieu en juin 2021. Tikehau Capital et SEPI ont chacun investi 33,3 millions d'euros aux côtés des deux autres partenaires stratégiques, Airbus et Indra, qui ont investi respectivement 28,3 millions d'euros et 5 millions d'euros. La taille cible du fonds est de 150 à 200 millions d'euros. Le fonds bénéficie du modèle d’investissement historique de Tikehau Capital qui consiste à investir son propre bilan dans les fonds gérés par ses entités, afin d'assurer un alignement d’intérêts complet entre la société de gestion et ses investisseurs.

Marwan Lahoud, président exécutif d'Ace Capital Partners, a déclaré : « Le secteur aérospatial se remettra de cette crise. Notre engagement envers le secteur est inébranlable à l’aube de l'ère post-Covid. Nous sommes heureux de gérer ce fonds qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à protéger, renforcer et sécuriser cette industrie clé pour l'Espagne, avec SEPI, Airbus et Indra comme sponsors ainsi que Tikehau Capital. »

Carmen Alonso, responsable de la région Ibérique et du Royaume-Uni pour Tikehau Capital, a ajouté : « Tikehau Capital s'est engagé à soutenir le secteur aérospatial en Espagne. Nous sommes ravis de nous associer à SEPI, Airbus et Indra pour contribuer à la relance du secteur, en assurer ainsi la compétitivité technologique et réaffirmer son envergure stratégique. »

A propos de Ace Capital Partners

Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, avec plus d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé en 2000, Ace investit avec une approche verticale au sein des industries et des technologies stratégiques (aérospatiale, défense, cybersécurité, etc.). Ace a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Ace accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée. Ace est présent à Paris, Toulouse et Montréal et bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital. www.ace-cp.com

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 29,4 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2021).

Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 607 collaborateurs (au 31 mars 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)

Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

Avertissement

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses sociétés affiliées.

En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.