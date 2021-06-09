Cardiac Insight宣佈與Dreamtech旗下的i.SigNal合作，擴張至20多個亞太地區市場

華盛頓州貝爾維尤和韓國城南--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--專精於穿戴式心臟感測器和自動心電圖(ECG)分析軟體的數位健康創新者Cardiac Insight, Inc.今天宣佈，該公司已與Dreamtech的數位醫療保健專屬品牌和組織i.SigNal簽訂經銷協議。該協議授予i.SigNal對Cardiac Insight的Cardea SOLO™一次性穿戴式心電圖貼片和專有分析軟體系統在亞太地區23個國家（包括韓國、新加坡、印度、日本和澳洲）的總經銷權。

Cardea SOLO™無線心電圖記錄貼片和軟體分析系統是全世界唯一提供快速、診所內自動心臟分析和報告的全包式七天攜帶式心電圖系統的重要部分。Cardea SOLO™憑藉其高精度的醫療級設計以及比傳統的一天和兩天Holter心電圖監測儀更長的病人佩戴時間，幫助醫生顯著提高心律不整的偵測和診斷率。它可大幅提高醫院和診所員工進行每次心電圖檢測的生產力，同時將重要的病人資料保存在醫療機構內部，以加強資料隱私、安全和成本效益。Cardea SOLO™系統是獨立的解決方案，不需要連接網際網路、雲端運算解決方案或第三方外包。

Cardiac Insight執行長Brad Harlow表示：「一次性Cardea SOLO穿戴式感測器採用無礙設計，可在治療現場及時讀取結果、供臨床工作者審閱，這些關鍵益處有助於推動全球病患和醫生接納Cardiac Insight技術。我們與Dreamtech旗下i.SigNal的國際經銷夥伴關係是Cardiac Insight的一項重要合作，它將結合我們首創的心電圖技術與i.SigNal的策略性醫療保健市場重點，可加快Cardea SOLO™系統在全球的普及。」

與i.SigNal達成協議之前，市場對Cardea SOLO™系統的需求強勁成長，這一點從美國年銷量持續逐年成長中即可看出。越來越多的醫生和醫療機構選擇Cardea SOLO，因為它符合病患和遠距醫療的形態因素，可加快心電圖報告以簡化和加快他們的心律不整診斷流程。

Dreamtech執行長Min Kim表示：「Cardiac Insight顛覆市場的心電圖貼片技術可提高醫療保健系統的生產力，為韓國和亞太地區市場帶來令人信服的價值。它將幫助醫生改進嚴重心律不整（如心房顫動）的偵測、診斷和治療，該病若不治療，可導致致殘性中風、心臟衰竭和死亡。令我們感到自豪的是，憑藉我們的資源以及市場創新、開發和卓越品牌的悠久歷史，此次夥伴關係將為亞太地區的醫生及其病人帶來一些全世界最令人振奮和極具影響力的醫療保健解決方案。」

Dreamtech旗下的i.SigNal於2020年底獲得韓國食品藥物安全部的Cardea SOLO醫療器材許可證，並正在進行其他亞太地區市場的監管審核和經銷活動。

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關於CARDIAC INSIGHT, INC：Cardiac Insight, Inc. (www.cardiacinsightinc.com)是美國首屈一指的數位醫療保健創新公司，透過其專有演算法和軟體平臺，專門開發醫療級、穿戴式心電圖感測器技術和自動心臟分析解決方案。公司產品包括Cardea SOLO™穿戴式心電圖感測器和軟體分析系統，以及旨在篩檢所有層級年輕運動選手心臟風險的唯一靜態心電圖系統——Cardea 20/20 ECG™。在Twitter和LinkedIn上關注Cardiac Insight以瞭解最新新聞和資訊。

關於i.SigNal：i.SigNal (http://www.isignal.co.kr/index.html)由Dreamtech創立於2019年，是數位醫療保健業務的新專屬品牌和組織，在從研發和產品開發到全球商業化和經銷的價值鏈全程提供創新和高品質。

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