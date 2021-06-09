Cardiac Insight宣布与Dreamtech旗下的i.SigNal合作，向20多个亚太区市场扩张

华盛顿州贝尔维尤和韩国城南--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--专注于可穿戴心脏传感器和自动心电图(ECG)分析软件的数字健康创新者Cardiac Insight, Inc.今天宣布，公司已与Dreamtech的数字医疗保健专属品牌和组织i.SigNal签订分销协议。该协议授予i.SigNal对Cardiac Insight的Cardea SOLO™一次性可穿戴心电图贴片和专有分析软件系统在亚太区23个国家（包括韩国、新加坡、印度、日本和澳大利亚）的总分销权。

Cardea SOLO™无线心电图记录贴片和软件分析系统是全世界唯一提供快速、诊所内自动心脏分析和报告的全包式七天携带式心电图系统的重要组成部分。Cardea SOLO™凭借其高精度的医疗级设计以及比传统的一天和两天动态心电图记录仪更长的患者佩戴时间，帮助医生显著提高心律失常的检出和诊断率。它可最大限度提高医院和诊所员工每次心电图检测的工作效率，同时将宝贵的患者数据保存在医疗机构内部，以增强数据隐私、安全和成本效益。Cardea SOLO™系统是一款独立的解决方案，不需要互联网访问、云计算解决方案或第三方外包。

Cardiac Insight首席执行官Brad Harlow表示：“一次性Cardea SOLO可穿戴传感器采用无碍设计，可在治疗现场及时读取结果、供临床工作者复核，这些是推动全球患者和医生接纳Cardiac Insight技术的关键益处。我们与Dreamtech旗下i.SigNal的国际分销伙伴关系是Cardiac Insight的一项重要合作，它将我们同类首创的心电图技术与i.SigNal的战略医疗保健市场重点相结合，可加快Cardea SOLO™系统在全球范围的普及。”

与i.SigNal达成协议之前，市场对Cardea SOLO™系统的需求强劲增长，这一点从美国年销量的同比持续增长中即可看出。越来越多的医生和医疗机构选择Cardea SOLO，因为它符合患者和远程医疗的形态因素，可加快心电图报告，简化和加快他们的心律失常诊断流程。

Dreamtech首席执行官Min Kim表示：“Cardiac Insight颠覆市场的心电图贴片技术通过提高医疗保健系统的生产力，为韩国和亚太区市场带来令人信服的价值。它将帮助医生改进严重心律失常（如房颤）的检测、诊断和治疗，该病若不治疗，可导致致残性卒中、心力衰竭和死亡。令我们感到自豪的是，凭借我们的资源以及市场创新、开发和卓越品牌的悠久历史，此次伙伴关系向亚太区医生及其患者带来全世界一些极其令人振奋和极具影响力的医疗保健解决方案。”

Dreamtech旗下的i.SigNal于2020年底获得韩国食品药品安全部的Cardea SOLO医疗器械许可证，并正在推进其他亚太区市场的报批和分销活动。

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关于CARDIAC INSIGHT, INC：Cardiac Insight, Inc. (www.cardiacinsightinc.com)是美国领先的数字医疗保健创新公司，通过其专有算法和软件平台专门开发医疗级、可穿戴心电图传感器技术和自动心脏分析解决方案。公司产品包括Cardea SOLO™可穿戴心电图传感器和软件分析系统，以及旨在筛查所有级别年轻运动员心脏风险的唯一的静息心电图系统——Cardea 20/20 ECG™。在Twitter和LinkedIn上关注Cardiac Insight以了解最新新闻和信息。

关于i.SigNal：i.SigNal (http://www.isignal.co.kr/index.html)由Dreamtech创立于2019年，是一个面向数字医疗保健业务的新专属品牌和组织，在从研发和产品开发到全球商业化和分销的价值链全程交付创新和高品质。

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