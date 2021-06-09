Seabed為行動測繪系統選擇Velodyne雷射雷達感測器

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR、VLDRW)今天宣布，專門從事海上探測和疏浚高品質設備開發的Seabed B.V.已為其雷射雷達行動測繪系統選擇了Puck™感測器。Seabed系統是用於水文測量的統包式行動雷射雷達解決方案，可為那些旨在保護敏感的歷史和海洋環境的永續發展規劃提供支援。

配備Puck感測器的Seabed雷射雷達系統可提供完整的水上點雲資料，並且能夠在惡劣的海上條件下作業。該系統最遠可在100公尺處對近海、近岸和內陸水道的複雜測量進行3D資料擷取。它採用準備簡單且便於使用的設計，不需要專門訓練或資格認證，可快速提供結果，節省時間和資金。

Seabed雷射雷達系統可以與多波束回聲測深儀結合使用，以提供完整的水下和水上3D地理參考影像。這些資料可用於快速檢查橋樑、水壩和碼頭的結構完整性，並成為保護和永續性規劃的資源。定期檢查橋樑和水道對於提高航行安全也很重要，特別是在交通繁忙、深度較淺的地區。

總部位於荷蘭阿姆斯特丹的Seabed總經理Elice Collewijn表示：「我們選擇Velodyne的Puck是因為它能產生我們客戶需要的優質且一致的資料。Puck在惡劣的海上環境下作業時表現出了出色的可靠性和能效。該感測器使我們能夠擷取重要的高解析度資料，以準確測量和分析海洋環境。」

Velodyne Lidar歐洲執行董事Erich Smidt表示：「Seabed正在透過海上3D測繪解決方案幫助企業實現業務轉型，這些解決方案可以提供高度精確、詳細的資料收集，為安全航行和海洋環境保護提供支援。他們的解決方案展示了Velodyne的感測器如何為多功能行動測繪系統提供所需的性能、範圍和精簡的外形，從而實現永續的未來。」

Velodyne Puck精簡型多功能感測器可為測量和分析各種環境提供高解析度影像。其感測器能夠提供高品質的解析度和性能以及完整的360度環境視圖，從而提供即時3D資料。Puck具有一流的能效，可提高應用程式的行程範圍和永續性。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領先企業，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作和競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：新冠肺炎疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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