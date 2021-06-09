Seabed为移动测绘系统选择Velodyne激光雷达传感器

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR、VLDRW)今天宣布，专门从事海上勘测和疏浚高质量设备开发的Seabed B.V.已为其激光雷达移动测绘系统选择了Puck™传感器。Seabed系统是用于水文测量的统包式移动激光雷达解决方案，可为那些旨在保护敏感的历史和海洋环境的可持续发展规划提供支持。

配备Puck传感器的Seabed激光雷达系统可提供完整的水上点云数据，并且能够在恶劣的海上条件下运行。该系统最远可在100米处对近海、近岸和内陆水道的复杂测量进行三维数据采集。它采用准备简单且便于使用的设计，不需要专门培训或资格认证，可快速提供结果，节省时间和资金。

Seabed激光雷达系统可以与多波束回声测深仪结合使用，以提供完整的水下和水上3D地理参考图像。这些数据可用于快速检查桥梁、水坝和码头的结构完整性，并成为保护和可持续性规划的资源。定期检查桥梁和水道对于提高航行安全也很重要，特别是在交通繁忙、深度较浅的地区。

总部位于荷兰阿姆斯特丹的Seabed总经理Elice Collewijn表示：“我们选择Velodyne的Puck是因为它能生成我们客户需要的优质且一致的数据。Puck在恶劣的海上环境下运行时表现出了出色的可靠性和能效。该传感器使我们能够捕获重要的高分辨率数据，以准确测量和分析海洋环境。”

Velodyne Lidar欧洲执行董事Erich Smidt表示：“Seabed正在通过海上三维测绘解决方案帮助企业实现业务转型，这些解决方案可以提供高度精确、详细的数据收集，为安全航行和海洋环境保护提供支持。他们的解决方案展示了Velodyne的传感器如何为多功能移动测绘系统提供所需的性能、范围和紧凑的外形，从而实现可持续的未来。”

Velodyne Puck紧凑型多功能传感器可为测量和分析各种环境提供高分辨率图像。其传感器能够提供高质量的分辨率和性能以及完整的360度环境视图，从而提供实时3D数据。Puck具有一流的能效，可提高应用的行程范围和可持续性。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作和竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：新冠肺炎疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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