Kymeta élargit ses offres de réseau pour le gouvernement et l’armée grâce à un partenariat stratégique avec Comtech

REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Kymeta (kymetacorp.com), la société de communication qui rend le mobile mondial, a annoncé aujourd’hui un partenariat technologique stratégique avec Comtech EF Data Corp. (comtechefdata.com), l’un des principaux fournisseurs d’équipements de communication par satellite. L’accord permet à Kymeta d’élargir son réseau d’offres pour le terminal Kymeta™ u8, grâce à l’interopérabilité avec le modem SLM-5650B de Comtech.

L’association de l’antenne u8 et du modem Comtech, à l’aide du Protocole d’interface antenne ouverte vers modem (Open Antenna to Modem Interface Protocol, OpenAMIP), une norme open source à l’échelle de l’industrie, pour l’intégration antenne-routeur, permet une intégration transparente et un fonctionnement automatique, utilisant à la fois les formes d’onde de parité basse densité (Low Density Parity Check, « LDPC ») et les formes d’onde STANAG 4486 édition 3, annexe E (EBEM).

Le Comtech SLM-5650B est un modem certifié SATCOM mondial à large bande, du Commandement stratégique des forces de l’armée américaine (ARSTRAT) pour les liaisons commerciales critiques, ainsi que les applications gouvernementales et militaires. Il est entièrement conforme à la norme MIL-STD-188-165A/B, est conforme à et prend en charge le cryptage certifié FIPS 140-2.

Les terminaux, antennes et ODU Kymeta u8 sont faciles à installer et à mettre en service en quelques minutes après l’installation. Le u8 est également disponible dans une configuration transportable appelée u8 GO, idéale pour les déploiements rapides. L’u8 GO permet un transport en toute sécurité grâce à un boîtier renforcé pour la protection, et un montage sur véhicule intégré pour permettre des communications faciles pendant les pauses (COTP) et les déplacements (COTM).

« L’intégration de l’antenne u8 avec le modem Comtech permet aux utilisateurs de passer à une capacité SATCOM-on-the-move (SOTM) tout en utilisant l’architecture de modem et en hub, existante », a déclaré Neville Meijers, directeur de la stratégie et du marketing, chez Kymeta. « La possibilité d’exploiter le matériel réseau existant tout en ajoutant la capacité SOTM améliorera rapidement les capacités de l’unité. Le faible SWaP-C2 du terminal u8 en fait également un choix parfait pour la mise à niveau des terminaux COTM existants. »

« Comtech est très enthousiaste à l’idée d’étendre notre ensemble de solutions et les capacités offertes à notre base d’utilisateurs gouvernementaux et militaires », a confié pour sa part Fred Kornberg, président du conseil d’administration, et directeur général de Comtech Telecommunications Corp. « L’ingénierie, le développement et les tests des protocoles de mobilité entre notre modem satellite SLM-5650B largement répandu et l’antenne u8 de pointe, de Kymeta élargit la gamme des missions que nous pouvons prendre en charge, et démontre encore davantage la flexibilité et le soutien au développement à long terme, que les utilisateurs gouvernementaux et militaires attendent de nos produits ».

Les solutions de nouvelle génération, de Kymeta sont bâties pour la mobilité, et conçues de manière à répondre aux besoins des agences de défense, des gouvernements, des autorités en charge de la sécurité et des clients commerciaux, à l’échelle mondiale. Les produits et services de Kymeta sont déployés sur le terrain depuis plus de trois ans et ont été accueillis très favorablement par le secteur. Les nouveaux produits et services de Kymeta représentent une percée en termes de performances, de facilité d’utilisation et d’abordabilité, et Kymeta escompte que ces solutions renforcent encore sa position, tant sur les marchés commerciaux que gouvernementaux, augmentant ainsi son avance sur les offres concurrentielles.

Ce partenariat technologique stratégique avec Comtech s’inscrit dans le cadre d’une série de relations récemment annoncées et visant à étendre davantage les solutions et les formations de Kymeta, destinées aux agences gouvernementales et de défense, de même que son réseau mondial TRANSEC Secure, disponible aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Europe. Consultez www.kymetacorp.com pour en savoir plus.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, et des services sur mesure axés sur le client qui répondent aux exigences de mission de ces clients, et même les dépassent. Ces solutions, combinées à l’antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services Kymeta Connect™, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s’orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l’État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

