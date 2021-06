NEW YORK & ALAMEDA, Californië--(BUSINESS WIRE)--Holicity Inc., een onderneming uit Delaware (het “Bedrijf”) (Nasdaq: HOLUU, HOL, HOLUW), heeft vandaag aangekondigd dat haar registratieverklaring op formulier S-4 (bestandsnr. 333-255703) (zoals gewijzigd, de “Registratieverklaring”), met betrekking tot de eerder aangekondigde bedrijfscombinatie (de “Bedrijfscombinatie”) met Astra Space, Inc. (“Astra”), is van kracht verklaard door de US Securities en Exchange Commission (“SEC”) en dat het is begonnen met het verzenden van de definitieve volmachtverklaring/prospectus met betrekking tot de Speciale Vergadering (de “Speciale Vergadering”) van de aandeelhouders van het Bedrijf die op 30 juni 2021 zal worden gehouden in verband met de Bedrijfscombinatie . De volmachtverklaring/prospectus wordt opgestuurd naar de geregistreerde aandeelhouders van het Bedrijf vanaf de sluiting van de handel op 24 mei 2021 (de “Registratiedatum”).

