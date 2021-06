Calimax faz parceria com a Toshiba para permitir experiências de compra de serviço rápido

DURHAM, Carolina do Norte--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Global Commerce Solutions e Calimax estão oferecendo experiências de checkout rápidas, convenientes e sem atrito com a solução Self Checkout System 7 da Toshiba. Com o feedback do cliente e uma abordagem colaborativa, a Calimax e a Toshiba estão criando as experiências de checkout que os clientes desejam, resultando em mais opções de checkout para seus clientes e maiores vendas.

Calimax, o primeiro supermercado em Baja, no México, agora se orgulha de também ser o primeiro a oferecer a seus clientes o self-checkout. Muitos compradores da Calimax estão acostumados com a opção de autopagamento em lojas na fronteira em San Diego, Califórnia, então a equipe da Calimax queria trazer a mais nova combinação de tecnologia e experiências de compra inovadoras para seus clientes na Baja California e Sonora. Hoje, a loja principal em Tijuana tem quatro filas sem dinheiro, que foram implantadas em dezembro de 2020. A Calimax planeja expandir seu uso de self-checkout para oito lojas Calimax adicionais, que implementarão o Toshiba Self Checkout System 7 pistas em 2021.

“A Calimax sempre foi inovadora no varejo no México. Acredito que nosso investimento em self-checkout demonstra nosso compromisso contínuo em sempre colocar o cliente em primeiro lugar e aprimorar o serviço e a experiência quando os clientes visitam nossas lojas”, disse Ignacio Fimbres, CEO da Calimax.

A missão da Calimax - inspirar e contribuir para uma melhor qualidade de vida para clientes, colaboradores e parceiros de negócios - foi uma parte importante de sua decisão de implementar o self-checkout.

“Muitos de nossos clientes preferem pagar com cartões de débito e crédito, e a implementação de opções de autopagamento nos ajudou a oferecer as experiências de check-out que eles desejam. E onde isso foi implantado, estamos vendo um aumento nas vendas”, disse Roger Zapata, CIO da Calimax. “A Toshiba forneceu o conhecimento da indústria que estávamos procurando enquanto trabalhamos para selecionar as opções certas para nossas lojas, tornar a integração com nosso sistema de ponto de venda existente perfeita e minimizar o atrito para nossos clientes o máximo possível.”

Oferecer uma variedade de opções de caixa é um diferencial importante para os donos de mercearia. Com o System 7, a Calimax está cumprindo seu objetivo de criar experiências de compra rápidas e fáceis e atender clientes com uma variedade de tamanhos de cesta. Para garantir que os compradores com 10 itens ou menos possam passar pela fila do caixa rapidamente, as opções de autopagamento agora estarão disponíveis ao longo do dia para os clientes que desejam comprar apenas alguns itens sem esperar em filas mais longas. O System 7 oferece aos clientes da Calimax uma opção de check-out discreto e ajuda a garantir o distanciamento social durante a pandemia de COVID-19.

“Toda a equipe da Calimax entende o quão valioso é o autosserviço para seus negócios e clientes. Este é um ótimo exemplo de um dono da mercearia líder ouvindo o que seus clientes desejam e entregando uma solução em um prazo rápido. Após a implementação bem-sucedida da loja inicial, estamos orgulhosos de sermos parceiros da Calimax no fornecimento de uma opção rápida e conveniente para seus clientes ”, disse Bill Campbell, vice-presidente sênior e chefe de vendas globais da Toshiba Global Commerce Solutions.

Para dar vida a esta solução, a Calimax e a equipe de Serviços Globais da Toshiba trabalharam com a LOC Software, um parceiro de tecnologia importante e confiável. E no futuro, a Calimax está planejando usar o Enterprise Back Office System Server (eBOSS) da Toshiba para análise de dados para testar, medir, controlar e otimizar sua solução de auto-checkout para continuar a fornecer experiências de compra agradáveis.

SOBRE A CALIMAX

A Calimax é uma rede de supermercados com atuação na Baja California, San Luis Río Colorado e Sonora, que se destaca por oferecer um catálogo voltado para as necessidades das famílias da região em que 30% de seus produtos são importados. A empresa conta com 78 filiais Calimax, 18 lojas Aprecio Mercado e 1 loja atacadista chamada Bodegón, para atender os diferentes tipos de famílias que vivem em Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, San Quintín e San Luis Río Colorado. Em 2021 a Calimax completa 75 anos e está pronta para continuar sua liderança como supermercado na região e uma empresa 100% Baja California.

SOBRE A TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS

A Toshiba Global Commerce Solutions é líder global de participação de mercado em soluções integradas para lojas de varejo e a primeira escolha de varejo para soluções de comércio unificado. Juntamente com uma equipe global de parceiros comerciais dedicados, promovemos o futuro do varejo com soluções de comércio inovadoras que aprimoram o envolvimento dos clientes, transformam a experiência na loja e aceleram a transformação digital. Para saber mais, acesse commerce.toshiba.com e se envolva conosco no Twitter, LinkedIn, Facebook e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.