Holicity Inc. Anuncia la Efectividad de la Declaración de Inscripción para la Combinación de Negocios Propuesta con Astra Space, Inc.

NEW YORK y ALAMEDA, California--(BUSINESS WIRE)--Holicity Inc., corporación de Delaware (la "Compañía") (Nasdaq: HOLUU, HOL, HOLUW), anunció hoy que su declaración de inscripción en el Formulario S-4 (archivo n.º 333-255703) (según enmendada, la "Declaración de inscripción”), relacionada con la combinación de negocios anunciada previamente (la “Combinación de negocios”) con Astra Space, Inc. (“Astra”), ha sido declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (Securities and Exchange Commission , SEC) y ha comenzado envío por correo de la declaración de representación/prospecto definitivo relativo a la Asamblea Extraordinaria (la “Asamblea Extraordinaria”) de los accionistas de la Compañía que se celebrará el 30 de junio de 2021 en relación con la Combinación de negocios. La declaración de representación/prospecto se enviará por correo a los accionistas registrados de la Compañía al cierre de operaciones el 24 de mayo de 2021 (la "Fecha de inscripción").

“Nos complace anunciar este importante hito para nuestra transacción”, señaló Craig McCaw, presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de Holicity. “Astra continúa avanzando en la creación de una plataforma espacial que satisface la necesidad de lanzamientos simples y accesibles para ayudar a impulsar la economía espacial de más de un billón de dólares y lanzar una nueva generación de servicios para mejorar nuestras vidas”.

Desde que se anunció la fusión, Astra ha acelerado las siguientes áreas de su negocio:

Adquisición de clientes: La NASA otorgó a Astra el Contrato TROPICS, misión de tres lanzamientos para observar y para analizar el impacto de las tormentas tropicales. Astra también anunció un contrato de lanzamiento múltiple con Planet, una de las principales empresas de satélites pequeños centrada en la observación de la Tierra.

Expansión de la fábrica: Astra está expandiendo su fábrica en Alameda, que fue recientemente reportado por CNBC.

Avance tecnológico: Astra anunció la adquisición de Apollo Fusion, lo que le permitirá expandir su TAM, alcanzar órbitas terrestres medias, geosincrónicas y lunares, y acelerar su capacidad para ofrecer Servicios Espaciales. El acuerdo aumenta los ingresos durante el primer año.

Incorporaciones al equipo de liderazgo: Astra ha agregado líderes de nivel ejecutivo de compañías como Apple, Tesla, Blue Origin, IBM y SpaceX.

“Nos complace presentar la combinación de negocios a los accionistas de Holicity según lo programado este trimestre”, manifestó Chris Kemp, fundador, presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de Astra. “Esperamos convertirnos en la primera empresa de lanzamiento espacial que cotiza en bolsa en Nasdaq”.

Acerca de Astra

La misión de Astra es mejorar la vida en la Tierra desde el espacio creando un planeta más saludable y conectado. Astra es la empresa de financiación privada más rápida de la historia en llegar al espacio. Con más de 50 lanzamientos bajo contrato, Astra comenzará a entregar cargas útiles a los clientes en la órbita terrestre baja en el verano de 2021, pasando a lanzamientos mensuales, quincenales, semanales y diarios para 2025. Visite www.astra.com para obtener más información.

Acerca de Holicity

Holicity Inc. es una empresa de adquisición de fines especiales (“SPAC”) patrocinada por Pendrell X-icity Holdings Corporation, que es una subsidiaria de Pendrell Corporation, un vehículo de capital permanente cuyo accionista mayoritario es el Sr. Craig O. McCaw.

