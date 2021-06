Pratt & Whitney CSA se asocia con Next Level Aviation

SUNRISE, Florida--(BUSINESS WIRE)--Pratt & Whitney CSA, la unidad de negocios de materiales aprovechables de Pratt & Whitney, y Next Level Aviation, líder en la distribución mundial de materiales usados aprovechables (used serviceable materials, USM), han firmado un acuerdo relativo a la venta de USM para motores de aviones. Este contrato refuerza el compromiso de Pratt & Whitney de ofrecer a sus clientes productos rentables con plazos de entrega de primera clase. Además, refuerza la posición de liderazgo de Next Level Aviation como proveedor mundial de USM, principalmente para las plataformas de aviones Boeing y Airbus y sus motores a reacción asociados. Pratt & Whitney es una división de Raytheon Technologies Corporation (NYSE: RTX).

Este acuerdo entre Pratt & Whitney CSA y Next Level Aviation combina los recursos y la experiencia técnica de Pratt & Whitney CSA con la experiencia en ventas, comercialización y entrega de Next Level Aviation. Esta poderosa combinación proporciona a nuestra base de clientes global de aerolíneas, compañías de alquileres con derecho a compra y talleres de mantenimiento, reparación y revisión (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) un valor significativo y un ahorro en los costos.

El acuerdo estipula lo siguiente:

Next Level Aviation (NLA) respaldará y suministrará a la base de clientes global de ambas compañías los accesorios usados aprovechables para motor que necesiten.

Pratt & Whitney CSA consignará el material usado aprovechable a NLA para satisfacer las necesidades de los clientes.

El presidente y director general de Next Level, Jack Gordon, declaró: “Nos complace anunciar esta asociación con Pratt & Whitney CSA en materia de accesorios usados aprovechables para motor. Nos gustaría agradecer al equipo de Pratt & Whitney CSA por la oportunidad de asociarnos con ellos para respaldar a su base de clientes global, así como por su tiempo y esfuerzos para completar este acuerdo histórico”.

Mike Dreyer, vicepresidente ejecutivo de Ventas y Adquisiciones de Next Level Aviation, es optimista respecto a lo que esto significa para Next Level Aviation y señala: “Este acuerdo plurianual contribuye a ampliar nuestra posición de liderazgo en el mercado de materiales usados aprovechables a nivel mundial”.

Dreyer continuó diciendo: “Hemos centrado nuestra estrategia en el desarrollo de capacidades completas de soporte de materiales aprovechables de la nariz a la cola, estableciendo a NLA como un centro de excelencia para los servicios de gestión de materiales y reparaciones de accesorios de motor. Este acuerdo reconoce nuestras capacidades y aporta nuestra experiencia a la asociación. Nos gustaría agradecer al equipo de CSA por esta oportunidad y esperamos hacer crecer colectivamente nuestro negocio de accesorios aprovechables para motor a largo plazo”.

ACERCA DE NEXT LEVEL AVIATION

Next Level Aviation es proveedor acreditado por ASA-100 y cumple con la Circular 00-56B de Asesoramiento de la FAA que almacena material usado aprovechable (used serviceable material, USM) para aviones comerciales/motores a reacción para todas las plataformas de aviones Boeing y Airbus, y motores a reacción asociados. Next Level Aviation se centra específicamente en almacenar USM para las familias de aviones Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción asociados, que actualmente representan alrededor del 70 % de la flota comercial mundial. Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer y Matt Dreyer, Next Level Aviation se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de material usado aprovechable para aviones comerciales/motores a reacción. www.nextlevelaviation.net

