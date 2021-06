Incorta conclut un partenariat avec MDSap pour étendre sa commercialisation mondiale

LE CAIRE--(BUSINESS WIRE)--Incorta, la « Direct Data Platform™ », a annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel avec MDSap, une sous-holding de Midis Group, société mondiale de premier plan dans la redistribution et la revente, visant à étendre sa commercialisation au Moyen-Orient, en Turquie et en Europe de l’Est, ainsi qu’à répondre au besoin croissant de la région en analytique moderne et veille économique. Ce partenariat fournira aux 400 clients professionnels mondiaux de MDSap une solution rapide et évolutive d’analytique de données, en apportant la Direct Data Platform d’Incorta dans des régions clés telles que le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, la Turquie et l’Europe de l’Est.

La pandémie de COVID-19 a engendré une augmentation rapide du besoin en technologies avancées, et la présence d’Incorta au Moyen-Orient devrait croître de plus de 100 % cette année – un marché évalué à 11 milliards $ en 2020, et qui devrait atteindre 28 milliards $ en 2026. Ce partenariat contribuera à remplacer les solutions existantes obsolètes, en fournissant une analytique de données moderne à des clients nouveaux et existants, à une rapidité et une échelle sans précédent.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Incorta afin de proposer sa solution d’analytique de données de pointe à nos clients professionnels », a déclaré Tony Achkar, directeur général du groupe chez MDSap. « À l’heure où le Moyen-Orient, la Turquie et l’Europe de l’Est continuent de connaître une numérisation rapide, nos clients ont besoin d’une solution moderne qui leur permette de suivre l’actuelle cadence des affaires. Incorta leur permet d’analyser leurs données à une vitesse et une échelle qu’ils n’avaient jamais connues auparavant. »

Partenaire Or de SAP, MDSap tire parti de la technologie de SAP et d’autres fournisseurs de solutions pour aider les entreprises à fonctionner de manière fluide et efficace. La possibilité de prendre des décisions éclairées par les données fait partie intégrante du fonctionnement d’une entreprise, dans la mesure où les clients de MDSap doivent pouvoir rapidement analyser, ingérer puis agir sur la base de leurs données, afin d’obtenir des renseignements cruciaux sur leur entreprise. La Direct Data Platform d’Incorta permettra aux utilisateurs d’analyser des ensembles massifs de données à la vitesse de l’éclair, ce qui les aidera à maximiser la pleine valeur de leurs données.

« Le Moyen-Orient offre de formidables opportunités de transformation numérique et de croissance, en particulier sur le marché de l’analytique de données », a déclaré Scott Jones, PDG d’Incorta. « Nous sommes fiers de nous associer avec MDSap pour aider davantage d’entreprises de la région à innover et prospérer au moyen d’outils leur permettant de tirer le maximum de leurs données d’entreprise. »

L’intégration d’Incorta et MDSap est disponible dès aujourd’hui.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.incorta.com/partners/mdsap.

À propos d’Incorta

Incorta est la seule plateforme d’analytique unifiée de données alimentée par Direct Data Mapping™. Conçue spécifiquement pour permettre aux entreprises de conserver une avance sur le rythme, la complexité et le volume croissants des données d’entreprise modernes, cette plateforme offre une rapidité et une visibilité inégalées. Incorta est conçue au moyen de normes ouvertes, et intègre des plateformes et outils conviviaux, ce qui facilite la consolidation de données dans le cloud, ainsi que l’obtention de renseignements significatifs. En rendant n’importe quelle source de données constamment disponible pour l’analytique, la plateforme permet aux dirigeants d’entreprise, équipes commerciales et scientifiques des données de prendre des décisions plus précises, plus opportunes et plus transparentes, grâce à un accès plus rapide à des ensembles de données plus riches. Soutenue par GV (anciennement Google Ventures), Kleiner Perkins, M12 (anciennement Microsoft Ventures), Telstra Ventures et Sorenson Capital, Incorta alimente une analytique pour quelques-unes des marques les plus précieuses au monde, parmi lesquelles Broadcom, Crédit Suisse et Shutterfly. Pour en savoir plus et l’essayer vous-même, rendez-vous sur www.incorta.com.

À propos de MDSap

MDSap, partenaire Or de SAP et société experte en solutions bancaires de SAP, jouit de plus de 25 ans d’expérience approfondie au service des clients dans la gestion, l’intégration, l’analyse et la mobilisation de données critiques des sociétés, sur l’ensemble de l’entreprise. La société jouit d’un palmarès exceptionnel dans la fourniture de solutions informatiques clé en main au Moyen-Orient, en Turquie ainsi qu’en Europe centrale et orientale, pour plus de 400 clients professionnels et entités gouvernementales. MDSap fait partie de Midis Group, compte parmi les membres d’EMP International, et opère actuellement au sein de 10 bureaux situés au Moyen-Orient, en Turquie ainsi qu’en Europe centrale et orientale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mdsaptech.com/en/.

À propos de Midis Group

Comptant plus de 5 000 professionnels, représentant les 100 meilleurs prestataires informatiques mondiaux, et jouissant d’un solide palmarès de performance et de fiabilité depuis 50 ans, Midis Group est une organisation internationale réunissant plus de 170 sociétés basées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Le groupe est reconnu pour son offre avancée de services informatiques gérés ainsi que pour ses capacités de conseil, d’intégration des systèmes, de cloud et de centres de données, pour ses solutions d’infrastructure, de logiciels et de matériel, ainsi que pour sa distribution et sa vente au détail de technologies. Il a été reconnu en 2006 par le Forum économique mondial parmi les 100 sociétés mondiales croissantes. Le groupe s’attache à fournir les meilleurs services, avec intégrité, pour les prestataires, partenaires et clients basés dans les destinations qu’il dessert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.midisgroup.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.