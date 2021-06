Permission.io Partners signe un partenariat avec Regula Forensics pour amener le processus KYC (Connaissance du client) au ciblage publicitaire

RESTON, Va. & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Permission.io, la plateforme de publicité numérique qui permet aux spécialistes du marketing en ligne de récompenser les utilisateurs qui interagissent avec les publicités, annonce l'intégration au Regula Document Reader SDK pour couvrir l'ensemble du processus KYC. Ce partenariat permet de minimiser le risque de fraude et de communiquer aux annonceurs un public à l'identité vérifiée.

Regula est un fabricant mondial de logiciels et de matériel informatique orienté sur la vérification des documents d'identité, des billets de banque et des valeurs mobilières. Fort de 28 ans d'expérience, Regula est un nom réputé pour les experts des secteurs privé et public dans le monde entier. La société dispose de la plus importante base de données de documents types dans ce secteur et elle utilise l'intelligence artificielle pour déterminer automatiquement le type de document et détecter les signes visuels de fraude. Regula est une solution unique de vérification d'identité qui fait appel à des technologies exclusives de reconnaissance faciale et de détection du caractère vivant.

Permission.io est une plateforme publicitaire numérique qui permet aux consommateurs de recevoir des récompenses en interagissant avec des publicités. La société utilise la technologie blockchain pour permettre aux annonceurs de récompenser les consommateurs avec ASK, la monnaie numérique native de la plateforme, pour s'inscrire, fournir des données de profil et de préférence, s'intéresser aux publicités vidéo, référencer des amis, et d'autres activités.

« Le temps est venu d'effectuer un changement de la publicité numérique », a déclaré Charles Silver, CEO de Permission.io. « Les Big Tech exploitent les données des utilisateurs et, selon les estimations, la fraude au clic représentera un marché de 87 milliards de dollars en 2021. Les grandes plateformes notent leurs propres tâches, en quelque sorte, et les annonceurs sortent perdants dans l'histoire. Trop souvent, les publicités qu'ils paient pour être diffusées, ne sont même pas vues. Permission apporte le changement nécessaire en respectant les données des utilisateurs et en offrant aux annonceurs un ciblage supérieur et un meilleur RSI par rapport aux sommes considérables investies ».

« La technologie financière a besoin d'une protection hyper sécurisée contre la fraude, et nous sommes heureux de partager notre expertise en matière d'analyse légale des documents avec les leaders émergents de ce secteur afin de garantir une détection claire et fiable de la fraude lors de l'intégration et de la gestion des actifs », a déclaré Arif Mamedov, président de Regula Forensics Inc. « Nos produits mobiles et sur le web ont été conçus pour répondre aux exigences de la fintech et s'intégrer facilement à n'importe quel scénario et interface ».

Regula Document Reader SDK analyse les documents et extrait les données personnelles, éliminant ainsi la saisie manuelle des données, ce qui minimise les erreurs. Pour la validation des données, la technologie de Regula croise les données obtenues à partir des codes MRZ, VIZ et des codes barres. Le processus d'identification de l'utilisateur est complété par la reconnaissance faciale en quelques secondes, tandis que les données personnelles sont sécurisées par le réseau interne de Permission. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'intégrer l'expertise inestimable de Regula et ainsi tenir notre promesse de prévenir la fraude d'identité et offrir une expérience agréable aux utilisateurs », a déclaré M. Silver.

À propos de Regula Forensics :

135 frontières internationales sont équipées de matériels informatiques et de logiciels Regula. Regula est un partenaire officiel de l'ONU, d'Interpol, de l'OSCE, de l'IATA et de l'OACI. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://mobile.regulaforensics.com.

À propos de Permission.io :

Permission.io est la principale plateforme publicitaire par autorisation pour le commerce électronique. La société a créé la monnaie numérique ASK pour permettre aux individus d'accorder leur autorisation en toute sécurité et de monétiser leurs données sur Permission.io et sur des plateformes de commerce électronique tierces. Les annonceurs récompensent les consommateurs avec ASK pour autoriser l'interaction avec les marques et le contenu, ce qui renforce la confiance et augmente le RSI. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://permission.io.

