Neurala, leader nel settore IA per sistemi di visione artificiale, lancia un’affiliata europea

BOSTON & TRIESTE, Italia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Neurala, leader nello sviluppo di software per applicazioni di visione artificiale che utilizzano l’IA, ha annunciato il lancio della sua affiliata europea, Neurala Europe, con sede in Italia. Espandendosi in Europa, Neurala sta amplificando la sua attività nel settore industriale, rafforzando la competenza sul campo e il supporto offerto ai partner, rivenditori a valore aggiunto e produttori suoi clienti in questa regione geografica, mentre nel settore diventano sempre più importanti l’IA e l’automazione nel quadro delle iniziative Industria 4.0.

Appoggiata da Friulia S.p.A. e da AddValue, due società di investimento con sede, rispettivamente, a Trieste e a Milano, la nuova affiliata rafforzerà la presenza globale di Neurala e la posizionerà come un catalizzatore per la crescita di innovazioni industriali e manifatturiere fuori degli Stati Uniti. Neurala collabora già con partner strategici di livello internazionale – IMA Group, Antares Vision, FLIR Systems e IHI Logistics and Machinery – oltre che con numerosi integratori di sistema europei.

“Mentre il mondo inizia a riaprire, i produttori hanno bisogno di soluzioni dal costo contenuto che possano essere implementate facilmente e scalabili, per rispondere alle richieste fluttuanti dei clienti, ormai divenute la norma dall’anno scorso”, spiega Max Versace, Ceo e cofondatore di Neurala. “L’avvio di questa nuova impresa consentirà a Neurala di soddisfare tale esigenza collaborando fianco a fianco con partner locali e avvalendoci del nostro team sul campo per realizzare la visione artificiale basata sull’IA in varie applicazioni industriali – macchine, telecamere e linee di produzione”.

“In vari modi, per me e Neurala è quasi come un rientro in patria”, continua Versace. “Sono nato e cresciuto nel Friuli e da sempre ho un rapporto con l’Italia. Naturalmente, sono lietissimo di estendere ufficialmente questo ponte fra gli Stati Uniti e l’Italia. Con il lancio di Neurala Europe, spero che saremo in grado di coniugare la competenza di Neurala nel campo dell’IA con l’impegno dell’Europa verso l’innovazione industriale”.

“In qualità di uno dei partner strategici di Neurala, abbiamo osservato direttamente l’impatto delle sue innovazioni e del software IA che ha sviluppato per sistemi di visione artificiale nel settore industriale”, commenta Dario Rea, Direttore Innovazione & Ricerca Corporate presso IMA Group. “L’apertura di un’affiliata europea consentirà a Neurala di radicarsi sul territorio europeo per continuare a sviluppare rapporti di fiducia con partner e distributori locali, rendendola ancora più competitiva nel mondo e aumentandone la capacità di condividere questa tecnologia rivoluzionaria con player chiave in Europa e oltre”.

Nel quadro del lancio dell’affiliata europea, Neurala assumerà addetti alle vendite, ingegneri informatici e personale di ricerca con sede fuori dell’Italia per rispondere meglio alla richiesta in crescita di soluzioni IA per ispezioni visive e nelle fasi di produzione. Neurala Europe sarà gestita da Versace e da Daniel Glasser, Vicepresidente Operazioni clienti presso Neurala, che si unirà al Consiglio di amministrazione di Neurala Europe e ne dirigerà le operazioni quotidiane.

Informazioni su Neurala

Neurala è un pioniere del software IA per sistemi di visione artificiale. Attuando la sua missione – rendere l’IA più applicabile e utile in applicazioni reali – Neurala aiuta le aziende industriali a migliorare il loro processo di assicurazione qualità grazie a una tecnologia che riduce drasticamente i tempi, i costi e le capacità umane necessari per creare e mantenere funzionali ed efficienti soluzioni IA sistemi di visione artificiale personalizzati ai fini del controllo della qualità. Neurala è stata fondata nel 2006 e il suo gruppo di ricerca ha inventato la tecnologia Lifelong-DNN™ (L-DNN), che semplifica i requisiti relativi ai dati per lo sviluppo di modelli IA e rende possibile l’apprendimento continuo sia sul cloud che all’edge. La sede centrale di Neurala è a Boston, nel Massachusetts; la nuova affiliata europea ha sede a Trieste.

