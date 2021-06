SUNRISE, Fl.--(BUSINESS WIRE)--Pratt & Whitney CSA, de dienstbare materialen business unit van Pratt & Whitney, en Next Level Aviation, een leider in de wereldwijde distributie van used serviceable materials (USM), hebben een overeenkomst getekend met betrekking tot de verkoop van USM voor vliegtuigmotoren. Dit contract bevordert het streven van Pratt & Whitney om haar klanten kosteneffectieve producten te leveren met levertijden van wereldklasse. Ook versterkt het de leidende positie van Next Level Aviation als wereldwijde leverancier van USM die voornamelijk Boeing- en Airbus-vliegtuigplatforms en bijbehorende straalmotoren ondersteunt. Pratt & Whitney is een divisie van Raytheon Technologies Corporation (NYSE: RTX).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.