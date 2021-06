Pratt & Whitney CSA s’associe avec Next Level Aviation

SUNRISE, Floride--(BUSINESS WIRE)--Pratt & Whitney CSA, l’unité commerciale des matériaux utilisables de Pratt & Whitney, et Next Level Aviation, un chef de file spécialisé dans la distribution mondiale de matériaux d’occasion utilisables (used serviceable materials, USM), ont signé un accord portant sur la vente d’USM pour moteurs d’avions. Ce contrat renforce l’engagement de Pratt & Whitney à fournir à ses clients des produits rentables dans des délais de classe mondiale. Il renforce également la position de leader de Next Level Aviation en tant que fournisseur mondial d’USM soutenant principalement les plateformes d’avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Pratt & Whitney est une division de Raytheon Technologies Corporation (NYSE : RTX).

Cet accord passé entre Pratt & Whitney CSA et Next Level Aviation permet de combiner les ressources et l’expertise technique de Pratt & Whitney CSA avec l’expertise en matière de vente, de marketing et de prestation de Next Level Aviation. Cette puissante combinaison offre à notre clientèle mondiale de compagnies aériennes, de sociétés de leasing et d’ateliers de maintenance, de réparation et de révision (MRR) une valeur et des économies de coûts significatives.

L’accord prévoit ce qui suit :

Next Level Aviation soutiendra la clientèle mondiale des deux sociétés en lui fournissant les accessoires de moteur d’occasion utilisables dont elle a besoin.

Pratt & Whitney CSA livrera les matériaux d’occasion utilisables à NLA pour répondre aux exigences des clients.

Le président et chef de la direction de Next Level, Jack Gordon, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec Pratt & Whitney CSA, lequel porte sur les accessoires de moteur d’occasion utilisables. Nous tenons à remercier l’équipe de Pratt & Whitney CSA pour l’opportunité offerte de créer un partenariat visant à soutenir leur clientèle mondiale, ainsi que pour le temps et les efforts qu’ils ont consacrés à la mise en place de cet accord historique. »

Mike Dreyer, vice-président exécutif des ventes et de l’approvisionnement de Next Level Aviation, décrit avec optimisme ce que cet accord représente pour sa société : « Cet accord pluriannuel va contribuer à étendre notre position de leader sur le marché mondial des matériaux d’occasion utilisables. »

M. Dreyer a poursuivi : « Nous avons concentré notre stratégie sur la création de capacités complètes de support des matériaux, du nez à la queue de l’avion, en faisant de NLA un ’centre d’excellence’ pour les matériaux d’accessoires de moteur et les services de gestion des réparations. Cet accord reconnaît nos capacités et nous permet d’apporter notre expertise au partenariat. Nous tenons à remercier l’équipe de CSA pour cette opportunité et sommes impatients de développer ensemble et sur le long terme notre activité d’accessoires de moteur utilisables. »

À PROPOS DE NEXT LEVEL AVIATION

Next Level Aviation est un fournisseur accrédité ASA-100 et conforme à la circulaire d’information 00-56B de la FAA, qui stocke des matériaux d’occasion utilisables (used serviceable materials, USM) pour avions commerciaux/moteurs à réaction de toutes les plateformes d’avion Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation se concentre spécifiquement sur le stockage d’USM pour les familles d’appareils Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 70 % de la flotte commerciale mondiale. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation est devenu l’un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux d’occasion utilisables pour avions commerciaux/moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

Pour en apprendre davantage ou pour demander des images supplémentaires, veuillez contacter Jack Gordon au 305-439-1944 ou lui envoyer un courriel à jack@nextlevelaviation.net

