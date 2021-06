RMRK lève 6 millions de dollars pour développer le système NFT avancé de Polkadot

ZUG, Suisse--(BUSINESS WIRE)--RMRK, un projet de protocole NFT avancé, annonce aujourd'hui une levée de fonds de 6 millions USD pour mettre en place l'infrastructure NFT standard cross-chain dans l'écosystème Polkadot et Kusama. Des investisseurs tels que D1 Ventures, YBB, PAKA, DFG, et d'autres parient tous sur les NFT 2.0 tels que présentés par RMRK.

"Actuellement, les NFT sont des actifs qui accumulent la poussière numérique, principalement des photos numériques hors de prix que l'on garde dans son portefeuille numérique jusqu'à la prochaine vague de popularité des NFT", déclare Bruno Škvorc, fondateur du projet et ancien de la Fondation Web3. "Nous croyons que leur vocation va bien au-delà de ça. Les NFT peuvent avoir une liquidité durable en étant évolutifs, emboîtables dans d'autres NFT, en étant capables de réagir aux personnes qui réagissent à eux avec des emotes, et en étant régis démocratiquement par le biais de la propriété fractionnée !"

En lançant une "offre initiale à collectionner" ludifiée baptisée Kanaria sur Kusama, et ce même sans contrats intelligents, l'équipe de RMRK a été la première à adopter l'approche du financement communautaire de NFT, lui permettant de récolter un total de 2 millions de dollars US en ventes d'œufs-nft à édition limitée. Tous les acheteurs d'œufs auront également droit à un versement équitable du futur jeton $RMRK. Les 4 millions restants ont été levés directement auprès d'investisseurs sur la base de la vision des NFT 2.0.

NFT 2.0

RMRK prépare de nouvelles normes pour étendre la portée des NFT :

● Des NFT pouvant détenir d'autres NFT

● Des NFT capables d'écouter des ordres ou d'en donner à leurs enfants

● Des NFT sous forme de DAO qui peuvent, par le biais de la propriété fractionnée, être contrôlées par un groupe

● Des NFT capables de réagir aux émotions avec une logique de rendu conditionnel (envoyez 50 émoji de fusée à une image de lune, et il peut vous montrer une base lunaire)

● Des NFT pouvant contenir plusieurs ressources à la fois (comme un livre électronique avec une version audio, un fichier PDF et une couverture haute résolution - l'environnement dans lequel il est chargé détermine automatiquement la partie à charger).

Avec ces "légos artistiques" en place, RMRK a créé un système d'exploitation NFT qui rend possible des projets NFT d'une complexité arbitraire.

Des partenariats puissants

Ce potentiel des légos artistiques a été reconnu par des acteurs clés de l'écosystème Kusama et Polkadot, comme en témoigne le blog officiel de RMRK. Au lieu de s'engouffrer dans l'espace déjà encombré des parachaînes, RMRK a choisi d'ajouter sa technologie à d'autres chaînes - le tout premier déploiement du projet basé sur l'exécution se fera avec Unique Network, un projet de parachaîne NFT dédié dans l'écosystème Kusama et Polkadot.

Avec l'intégration de la logique de RMRK dans la fonctionnalité d'exécution de plusieurs chaînes partenaires, les normes RMRK pour les NFT 2.0 sont sur le point de devenir le premier environnement d'exécution partagé dans l'écosystème Polkadot, permettant la téléportation transparente de biens non fongibles vers et depuis n'importe quelle chaîne compatible, de manière native et à un coût presque nul.

Pour en savoir plus sur RMRK, rendez-vous sur rmrk.app. Vous pouvez également jouer avec leur interface officielle de minage et d'échange pour les NFT, appelée Singular, sur singular.rmrk.app. Contactez l'équipe à l'adresse hello@rmrk.app, sur Telegram, ou sur Twitter, et lisez leur blog sur Subsocial.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.