ZUG, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--RMRK, een geavanceerd NFT protocol project, kondigde vandaag aan dat het 6 miljoen USD heeft opgehaald om de standaard cross-chain NFT infrastructuur te bouwen in het Polkadot en Kusama ecosysteem. Investeerders zoals D1 Ventures, YBB, PAKA, DFG, en anderen zetten allemaal in op NFTs 2.0 zoals voorgesteld door RMRK.

“NFT’s zijn op dit moment digitaal-stof-verzamelende activa, voornamelijk te dure digitale foto’s die je in je digitale portemonnee bewaart tot de volgende NFT hype golf toeslaat”, zegt Bruno Škvorc, project oprichter en Web3 Foundation alum. “Wij geloven dat ze voor veel meer bedoeld zijn dan dat. NFT’s kunnen een langdurige liquiditeit hebben door upgradable te zijn, nestbaar in andere NFT’s, door te kunnen reageren op mensen die op hen reageren met emotes, en door democratisch bestuurd te worden door fractioneel eigendom!”

