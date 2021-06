SUNRISE, Florida--(BUSINESS WIRE)--Pratt & Whitney CSA, l’unità aziendale di Pratt & Whitney che si occupa di materiali riutilizzabili, e Next Level Aviation, leader nella distribuzione su scala globale di materiali usati riutilizzabili (used serviceable material, USM), hanno siglato un accordo avente ad oggetto la vendita di USM per motori aeronautici. Il contratto in oggetto conferma l’impegno di Pratt & Whitney di offerta ai propri clienti di prodotti efficienti sotto il profilo economico con eccellenti tempi di consegna. Esso consolida inoltre la posizione di leadership di Next Level Aviation quale fornitore globale di USM destinati in via primaria alle piattaforme per gli aeromobili Boeing e Airbus e i relativi motori a reazione.

