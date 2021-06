Pratt & Whitney CSA faz parceria com a Next Level Aviation

SUNRISE, Flórida - EUA--(BUSINESS WIRE)--A Pratt & Whitney CSA, a unidade de negócios de materiais aproveitáveis da Pratt & Whitney, e a Next Level Aviation, uma líder na distribuição de materiais aproveitáveis usados (used serviceable materials, USM), assinaram um acordo relacionado à venda de USM para motores de aeronaves. Este contrato reforça o compromisso da Pratt & Whitney em fornecer a seus clientes produtos economicamente viáveis com prazos de entrega de classe mundial. Ele também melhora a posição de liderança da Next Level Aviation como uma fornecedora global de USM, dando suporte primariamente às plataformas de aeronaves Boeing e Airbus e motores a jato associados. A Pratt & Whitney é uma divisão da Raytheon Technologies Corporation (NYSE: RTX).

Esse acordo entre a Pratt & Whitney CSA e a Next Level Aviation combina os recursos e conhecimento técnico da Pratt & Whitney CSA com o conhecimento em vendas, marketing e entregas da Next Level Aviation. Essa poderosa combinação fornece à nossa base global de companhias aéreas, empresas de leasing e manutenção, oficinas de reparo e revisão geral (maintenance, repair and overhaul, MRO) valor e economia significativos.

O acordo prevê o seguinte:

A Next Level Aviation dará suporte e abastecerá a base global de clientes das duas empresas com seus requisitos de acessórios de motores usados aproveitáveis.

A Pratt & Whitney CSA fará a consignação de materiais usados aproveitáveis para a NLA para atender aos requisitos dos clientes.

O presidente e diretor executivo da Next Level, Jack Gordon, declarou: “Estamos entusiasmados em anunciar essa parceria em acessórios de motores usados aproveitáveis com a Pratt & Whitney CSA. Gostaríamos de agradecer à equipe da Pratt & Whitney CSA pela oportunidade de realizar essa parceria para apoiar sua base global de clientes, como também por seu tempo e esforços para fechar esse acordo memorável”.

Mike Dreyer, vice-presidente executivo de vendas e aquisição da Next Level Aviation está otimista em relação ao que isso significa para a Next Level Aviation, comentando: “Esse acordo plurianual ajuda a elevar nossa posição de liderança no mercado de materiais usados aproveitáveis, globalmente”.

Dreyer continuou, “Focamos nossa estratégia para construir capacidades completas de suporte de materiais aproveitáveis do nariz à cauda, estabelecendo a NLA como um ‘centro de excelência’ para materiais e serviços de gestão de reparo de acessórios para motores. Esse acordo reconhece nossas capacidades e agrega nossa experiência à parceria. Gostaríamos de agradecer à equipe da CSA por essa oportunidade e esperamos crescer juntos em nossos negócios de acessórios aproveitáveis para motores no longo prazo”.

SOBRE A NEXT LEVEL AVIATION

A Next Level Aviation é uma fornecedora credenciada ASA-100 e em conformidade com a FAA Advisory Circular 00-56B, estocando materiais usados aproveitáveis de aeronaves (USM) comerciais/motores a jato para as plataformas de aeronaves da Boeing e Airbus e motores a jato associados. A Next Level Aviation foca especificamente em estocar USM para as famílias das aeronaves Boeing 737 e Airbus A320 e seus motores a jato associados, que atualmente compõe cerca de 70% da frota comercial global. Fundada em março de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer e Matt Dreyer, a Next Level Aviation tem se tornado uma importante fornecedora global de materiais usados aproveitáveis de aeronaves comerciais/motores a jato. www.nextlevelaviation.net

Para mais informações ou para solicitar imagens adicionais, entre em contato com Jack Gordon pelo telefone 305-439-1944 ou jack@nextlevelaviation.net

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.