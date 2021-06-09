卓佳被日本金融廳（JFSA）挑選領導金融初創企業支持計劃，為進入日本的海外金融公司提供一站式服務

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 卓佳集團是亞洲領先的業務拓展專家，提供綜合的商務、企業、投資者、人力資源及薪資管理、企業信託及債務服務、基金行政管理及戰略業務諮詢，其日本子公司卓佳日本（卓佳），已被監管日本金融服務業的政府機構和監管機構日本金融廳（JFSA）選中，負責開發、營運和領導其新推出的金融初創企業支持計劃，為海外資產管理公司（下稱”海外金融公司”）提供進入日本市場的一站式服務。

作為公私營合作夥伴，金融初創企業支持計劃的目標是通過簡化進入市場的流程，包括支持金融許可證申請、招聘合規人員及提供搬遷援助，以提升日本的全球金融中心地位，並吸引更多海外金融公司的外國直接投資（FDI）。 作為金融初創企業支持計劃的獨家私人運營商，卓佳將為海外金融公司提供英文註冊和金融業務執照註冊解決方案。 此外，該計劃亦將協助金融公司管理層適應在日本生活和工作，提供簽證管理、房地產、醫療保健及教育等搬遷服務。

海外金融公司以前需要與廣泛的服務提供者合作，包括律師事務所、稅務會計師事務所、公證人、註冊會計師事務所、勞工律師及商業流程委外（BPO）提供商，以納入並開始在日本的企業擴張，所有服務提供者的英語能力亦須通過測試。卓佳帶領的金融初創企業支持計劃則消除了這些障礙，並集中服務，從而簡化海外金融公司及其管理層進入日本的市場的流程。

日本金融廳（JFSA）表示：“在遍佈全球、網路龐大的卓佳的幫助下，我們將繼續努力推動日本成為國際金融中心。我們希望這項金融初創企業支持計劃能夠為考慮進入日本市場並拓展其業務的外國金融企業提供助力。同時，我們將以該計劃作為示範項目，吸取經驗並將其應用于未來的政策制定，從而改善日本金融初創企業的生態系統。”

卓佳日本行政總裁Scott Sato 表示：“日本將遵循大膽革新的法例和激勵政策，致力於吸引更多外國投資者及資產管理公司。卓佳的專家團隊在日本擁有超過 20 年的運營經驗，為超過 750 家跨國企業的擴張提供支持。我們期待進入下一個成長的新篇章，與 JFSA 合作並幫助鞏固日本作為國際金融主要樞紐的地位。我們很榮幸被 JFSA 選中，啟動並領導金融初創企業支持計劃。該計劃聚集公營及私營機構，以一站式綜合市場進入及業務拓展解決方案滿足海外金融公司瞬息萬變的需求。在卓佳龐大的全球網路及能力的支持下，我們的團隊期待將海外金融公司及其管理層與他們在日本市場取得成功所需的全方位服務聯繫起來。”

卓佳集團商務總裁卓偉強表示：“日本是全球第三大經濟體，也是全球最大的外國直接投資（FDI）接收國之一，因此它經常被視為投資和業務拓展的首選目的地。通過消除市場進入的障礙，甚至幫助支持管理層及其家人的搬遷，金融初創企業支持計劃為希望在日本投資和擴張的資產管理公司打開了新的大門。在卓佳優秀團隊的指導下，我們期待與投資者以及資產管理公司合作，把握日本新興的商業機會。”

如欲瞭解更多，請發送電郵至financesupport@jp.tricorglobal.com聯繫卓佳日本，瞭解我們如何幫助您踏出第一步。

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關於卓佳日本

日本是領先的創新中心，也是一個對外國投資者極具吸引力的市場。然而，就營商便利性方面，日本卻一再被評為世界上排名最低的國家之一，而且常常存在許多挑戰和潛在的陷阱。因此，儘管投資日本市場有許多優勢，但要想順利運營海外企業，選擇卓佳集團這樣的合作夥伴獲得本土幫助至關重要。無論是在當地開設分公司還是簡化運營，卓佳都可以充分利用日本提供的眾多營商優惠，緊抓商機。

卓佳集團（卓佳）是亞洲領先的業務拓展專家，結合環球知識與本地專業，提供綜合的商務、企業、投資者、人力資源及薪資管理、企業信託及債務服務、基金行政管理及戰略業務諮詢。從企業成立到上市等階段，卓佳為客戶奠定穩健的基礎，在每個階段協助促進其業務增長。卓佳通過有機增長和發展，以及合作、合併和收購實現快速擴張。卓佳在全球擁有超過50,000位元客戶（包括中國內地的20,000名客戶），有超過2,800名員工，龐大辦事處網路覆蓋21個國家/地區和47個城市。我們的客戶包括在香港特別行政區和中國內地上市的1,800多家公司，在新加坡和馬來西亞上市的超過600家公司，以及超過40%名列《財富》雜誌全球500 強企業的公司，並在國際市場的跨國公司和私營企業中持大量股份。 2017年3月，Permira基金與管理層同為卓佳集團的控股股東。

卓佳的優勢源自其深厚的行業經驗、敬業的專業團隊、以科技驅動的流程、標準化的對應系統、對法律法規的持續關注，以及廣泛的業界網路。卓佳致力協助企業在亞洲釋放潛能，並協助企業在當今多樣化和瞬息萬變的監管環境中領先一步。

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