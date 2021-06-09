卓佳被日本金融厅（JFSA）挑选领导金融初创企业支持计划，为进入日本的海外金融公司提供一站式服务

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 卓佳集团是亚洲领先的业务拓展专家，提供综合的商务、企业、投资者、人力资源及薪资管理、企业信托及债务服务、基金行政管理及战略业务咨询，其日本子公司卓佳日本（卓佳），已被监管日本金融服务业的政府机构和监管机构日本金融厅（JFSA）选中，负责开发、运营和领导其新推出的金融初创企业支持计划，为海外资产管理公司（下称”海外金融公司”）提供进入日本市场的一站式服务。

作为公私营合作伙伴，金融初创企业支持计划的目标是通过简化进入市场的流程，包括支持金融许可证申请、招聘合规人员及提供搬迁援助，以提升日本的全球金融中心地位，并吸引更多海外金融公司的外国直接投资（FDI）。 作为金融初创企业支持计划的独家私人运营商，卓佳将为海外金融公司提供英文注册和金融业务执照注册解决方案。 此外，该计划亦将协助金融公司管理层适应在日本生活和工作，提供签证管理、房地产、医疗保健及教育等搬迁服务。

海外金融公司以前需要与广泛的服务提供商合作，包括律师事务所、税务会计师事务所、公证人、注册会计师事务所、劳工律师及业务流程外包（BPO）提供商，以纳入并开始在日本的企业扩张，所有服务提供商的英语能力亦须通过测试。卓佳带领的金融初创企业支持计划则消除了这些障碍，并集中服务，从而简化海外金融公司及其管理层进入日本的市场的流程。

日本金融厅（JFSA）表示：“在遍布全球、网络庞大的卓佳的帮助下，我们将继续努力推动日本成为国际金融中心。我们希望这项金融初创企业支持计划能够为考虑进入日本市场并拓展其业务的外国金融企业提供助力。同时，我们将以该计划作为示范项目，吸取经验并将其应用于未来的政策制定，从而改善日本金融初创企业的生态系统。”

卓佳日本行政总裁Scott Sato 表示：“日本将遵循大胆革新的法例和激励政策，致力于吸引更多外国投资者及资产管理公司。卓佳的专家团队在日本拥有超过 20 年的运营经验，为超过 750 家跨国企业的扩张提供支持。我们期待进入下一个成长的新篇章，与 JFSA 合作并帮助巩固日本作为国际金融主要枢纽的地位。我们很荣幸被 JFSA 选中，启动并领导金融初创企业支持计划。该计划聚集公营及私营机构，以一站式综合市场进入及业务拓展解决方案满足海外金融公司瞬息万变的需求。在卓佳庞大的全球网络及能力的支持下，我们的团队期待将海外金融公司及其管理层与他们在日本市场取得成功所需的全方位服务联系起来。”

卓佳集团商务总裁卓伟强表示：“日本是全球第三大经济体，也是全球最大的外国直接投资（FDI）接收国之一，因此它经常被视为投资和业务拓展的首选目的地。通过消除市场进入的障碍，甚至帮助支持管理层及其家人的搬迁，金融初创企业支持计划为希望在日本投资和扩张的资产管理公司打开了新的大门。在卓佳优秀团队的指导下，我们期待与投资者以及资产管理公司合作，把握日本新兴的商业机会。”

如欲了解更多，请发送电邮至financesupport@jp.tricorglobal.com联系卓佳日本，了解我们如何帮助您踏出第一步。

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关于卓佳日本

日本是领先的创新中心，也是一个对外国投资者极具吸引力的市场。然而，就营商便利性方面，日本却一再被评为世界上排名最低的国家之一，而且常常存在许多挑战和潜在的陷阱。因此，尽管投资日本市场有许多优势，但要想顺利运营海外企业，选择卓佳集团这样的合作伙伴获得本土帮助至关重要。无论是在当地开设分公司还是简化运营，卓佳都可以充分利用日本提供的众多营商优惠，紧抓商机。

卓佳集团（卓佳）是亚洲领先的业务拓展专家，结合环球知识与本地专业，提供综合的商务、企业、投资者、人力资源及薪资管理、企业信托及债务服务、基金行政管理及战略业务咨询。从企业成立到上市等阶段，卓佳为客户奠定稳健的基础，在每个阶段协助促进其业务增长。卓佳通过有机增长和发展，以及合作、合并和收购实现快速扩张。卓佳在全球拥有超过50,000位客户（包括中国内地的20,000名客户），有超过2,800名员工，庞大办事处网络覆盖21个国家/地区和47个城市。我们的客户包括在香港特别行政区和中国内地上市的1,800多家公司，在新加坡和马来西亚上市的超过600家公司，以及超过40%名列《财富》杂志全球500 强企业的公司，并在国际市场的跨国公司和私营企业中持大量股份。 2017年3月，Permira基金与管理层同为卓佳集团的控股股东。

卓佳的优势源自其深厚的行业经验、敬业的专业团队、以科技驱动的流程、标准化的对应系统、对法律法规的持续关注，以及广泛的业界网络。卓佳致力协助企业在亚洲释放潜能，并协助企业在当今多样化和瞬息万变的监管环境中领先一步。

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