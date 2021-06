A Mitsubishi Power Aero kulcsfontosságú energiaprojektet hajtott végre Mexikóban, az ajánlatkéréstől a kereskedelmiforgalomba-állításig mindössze 145 nap alatt

GLASTONBURY, Connecticut állam, USA--(BUSINESS WIRE)--Az áramellátási megoldások egyik vezető globális szolgáltatója, a Mitsubishi Power Aero LLC és a Mitsubishi Power de Mexico (mindkettő a Mitsubishi Power Americas, Inc. leányvállalata) megállapodást kötött a mexikói Szövetségi Villamosenergiai Bizottság (Federal Electricity Commission [CFE]) leányvállalatával, a CFEnergia SA de CV-vel (CFEN) öt darab 30 megawattos, aeroderivatív, kettős üzemanyagrendszerű FT8® MOBILEPAC® gázturbina gyorsított, kulcsrakész telepítéséről és üzembe helyezéséről. Az alsó-kaliforniai Mexicali városában telepítésre kerülő turbinák kulcsfontosságú energiaellátást fognak biztosítani a csúcsidényben. Később egy hatodik gázturbina is telepítésre kerül majd a kapacitás bővítése és a jövő nyári igények kielégítésének biztosítása érdekében.

A fővállalkozóként megvalósított, kulcsrakész, ún. „EPC” (Engineering, Procurement, Construction [tervezés, beszerzés, építés]) projektek végrehajtása terén mélyreható szakértelemmel bíró Mitsubishi Power Aero kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezik az ügyfelek sürgős energiatermelési szükségletei mobil villamos áram-termelő berendezések biztosítása révén való kielégítésében. Az igen gyorsan telepíthető FT8 MOBILEPAC gázturbinák ideális megoldást kínálnak a vészhelyzeti áramellátási igények kielégítése céljára. Az ezek által az addicionális egységek által biztosított villamos áram energiaellátási biztonságot nyújt a Mexicaliban élő emberek, illetve a város ipari létesítményei számára egyaránt, megkímélve őket az esetleges áramkimaradások miatti aggodalmaktól. Ezek a rugalmas, megbízható és az áramellátó hálózat zökkenőmentes működését támogató mobil gáziturbinák ugyanakkor fontos szerepet fognak játszani Mexikó azon törekvésének megvalósítása során, hogy energiaellátási rendszerébe beépítse a megújuló energiaforrásokra épülő, időszakos áramtermelést.

„Bár Mexicali rendelkezik elegendő kapacitással ahhoz, hogy az év nagy részében kielégítse a régió áramellátási szükségleteit, a csúcsidényben megnövekvő igényeknek nem mindig tud megfelelni, ami komoly probléma azoknak a szervezeteknek a számára, amelyeknek stabil, folyamatos áramellátásra van szükségük” - magyarázta a Mitsubishi Power Aero értékesítési és üzleti fejlesztési egységének alelnöke, Harsh Shah. „A Mitsubishi Power Aero által telepítendő mobil áramfejlesztő egységek áramszolgáltatási biztonságot, megbízhatóságot, magas minőségi színvonalú és folyamatos szolgáltatást biztosítanak az alsó-kaliforniai elektromos rendszer számára. A megbízható „blackstart” (külső energiaforrásból származó betáplálás nélküli indulás) funkcióval rendelkező MOBILEPAC egység tökéletes biztonsági tartalékot jelent az igény szerinti áramellátás szempontjából azokban az időszakokban, amikor hirtelen megugrik a villamos áram iránti igény.”

A Mitsubishi Power Aero elnöke és vezérigazgatója, Raul Pereda megjegyezte: „Nagy örömünkre szolgál, hogy ennek a rendkívül rövid telepítési határidőt meghatározó szerződésnek a keretében kulcsfontosságú energiaellátást biztosító berendezésekkel láthatjuk el a CFEnergia-t. Az FT8® MOBILEPAC® egységek nélkülözhetetlen elemek Mexikó áramellátása szempontjából. A kedvező ökológiai lábnyomú, kis alapterületet és csak minimális létesítmény-előkészítést igénylő, állandó alapzat építése nélkül felállítható egységek lehetővé teszik a CFE számára, hogy a jelentkező igényekre rugalmasan reagálva bármikor áttelepítse őket. A CFE többek közt a megbízható üzemi teljesítmény és a Mitsubishi Power Aero által nyújtott hatékony értékesítés utáni szolgáltatások és ügyfélszolgálat miatt választotta termékünket, és berendezésparkja, amely most kiegészítésre kerül a MOBILEPAC egységekkel, a világ legnagyobb FT8 berendezésparkja lesz. Cégünk energiát biztosít a világ számára a legnagyobb szükségletek idejére is.”

Amit a Mitsubishi Power Aero LLC-ről tudni kell…

A Mitsubishi Power Aero LLC, amelynek székhelye az USA-ban, Connecticut államban, Glastonbury-ben található, vezetőnek számít a gyorsított telepítésű, a globális áramtermelő vállalatok, ipari létesítmények és olaj- és gázipari ügyfelek számára igény szerinti áramellátást biztosító megoldások terén. Cégünk rugalmas és testre szabható termékeket és szolgáltatásokat (ideértve 30-140 MW kapacitást nyújtó, aeroderivatív gázturbinákat tartalmazó termékcsomagokat), az ügyfelek egyedi igényei kielégítését is biztosító, hatékony értékesítés utáni ügyféltámogatást és a kulcsrakész EPC projektek végrehajtása és az energiatárolás terén mélyreható szakértelmet kínál ügyfeleinek. Most, amikor folyamatosan nőnek az elektromos energia iránti igények és egyre több áramellátó hálózatba kerülnek integrálásra a megújuló energiára támaszkodó áramtermelő egységek, tovább erősödik a Mitsubishi Power Aero kulcsfontosságú szerepe az ügyfelek energiaellátási biztonságának biztosítása terén szerte a világon. A Mitsubishi Power Aero a Mitsubishi Power Americas, Inc. cégcsoportjába tartozó vállalat. Lépjen kapcsolatba velünk honlapunkon (aero.power.mhi.com) és a LinkedIn-en keresztül!

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210603005943/en/

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Forrás: Mitsubishi Power Americas, Inc.