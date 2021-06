PARTNERSCHAFT ZWISCHEN MYTHERESA UND VESTIAIRE COLLECTIVE: EINZIGARTIGER SERVICE FÜR MYTHERESA’S HIGH-END LUXUSKUNDEN, UM DEN WANDEL HIN ZUR KREISLAUFWIRTSCHAFT ALS TEIL DES MODE-ÖKOSYSTEMS ZU VERSTÄRKEN

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Der führende Onlinehändler für Luxusmode Mytheresa freut sich, eine Partnerschaft mit der weltweit führenden App für begehrte Pre-Loved-Mode, Vestiaire Collective, bekannt zu geben. Die Partnerschaft der Branchenführer zielt darauf ab, den Wandel der Modeindustrie hin zu nachhaltigeren Praktiken voranzutreiben. Der Re-Sale Service richtet sich exklusiv an die High-End-Luxuskunden von Mytheresa.

Die Einladung zur Teilnahme an dem Programm geht an Mytheresa’s Topkundinnen und -kunden. Über ein spezielles Web-Interface können die Kundinnen und Kunden auf einfache und effiziente Weise ihre pre-loved Artikel verkaufen, indem sie die notwendigen Informationen hochladen und direkt ein Preisangebot von Vestiaire Collective erhalten. Sobald der Artikel bei Vestiaire Collective eingetroffen ist und die Qualitäts- und Echtheitsprüfung durchlaufen hat, erhalten die Mytheresa Kundinnen und Kunden eine sofortige Auszahlung in Form eines Mytheresa Gutscheins. Ein eigens für dieses Programm zugewiesenes Mytheresa X Vestiaire Collective Team wird die Kundinnen und Kunden während des gesamten Prozesses persönlich unterstützen. Die von Mytheresa Kundinnen und Kunden verkauften Artikel werden weltweit auf Vestiaire Collective erhältlich sein.

In der Anfangsphase können Mytheresa Kundinnen und Kunden aus Europa Handtaschen aus einer festgelegten Liste von ca. 20 Luxus Brands wiederverkaufen. Sowohl Mytheresa als auch Vestiaire Collective haben sich jedoch verpflichtet, den Service bis Ende 2021 für mehr Mytheresa-Kundinnen und Kunden sowie für alle Produktkategorien einschließlich Ready-To-Wear und eine breitere Liste von Luxusmarken einzuführen. Diese Initiative ist die erste ihrer Art im Rahmen derer eine Multi-Brand Luxusplattform den Wiederverkauf von Designer Items in umfassender Weise einbezieht, um den Wandel hin zur Kreislaufwirtschaft als Teil des Mode-Ökosystems zu verstärken.

Michael Kliger, Mytheresa CEO sagt: “Wir freuen uns sehr, diese einzigartige und innovative Partnerschaft mit Vestiaire Collective einzugehen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit diesem einzigartigen Service unseren Kundinnen und Kunden einen echten Vorteil bieten, indem wir ihren wunderschönen Designerstücken ein zweites Leben geben. Es erlaubt uns außerdem, den Wandel in der Modeindustrie voranzutreiben, indem wir die Kreislaufwirtschaft in unser Geschäftsmodell integrieren. Wir sehen ein großes Potenzial für das Programm und können es kaum erwarten, es in den nächsten Monaten auf weitere Kundinnen und Kunden, Kategorien und Märkte auszuweiten.”

Fanny Moizant, Vestiaire Collective President und Co-Founder sagt: “Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit Mytheresa, um unseren Service und unsere Leidenschaft für Kreislaufwirtschaft zu präsentieren. Wir sind auch begeistert, dass sich diese einzigartige Initiative auf eine digitale Luxusplattform ausweitet, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie ihre treuen Kundinnen und Kunden darauf reagieren! Wir werden weiterhin die Stimme des Wiederverkaufs als entscheidenden Teil eines nachhaltigeren Modesystems verstärken. Und wir werden weiterhin Partnerschaften mit Marken und Einzelhändlern eingehen und Seite an Seite mit ihnen kämpfen, um ihre Kunden zu ermutigen, sich der zirkulären Mode anzuschließen, indem sie Teile, die sie nicht mehr tragen, weiterverkaufen.”

Das Designer Re-Sale Programm wird ab dem 9. Juni 2021 für ausgewählte Mytheresa Top-Kunden live sein.

ÜBER VESTIAIRE COLLECTIVE

Vestiaire Collective ist die weltweit führende App für begehrte, pre-loved Fashion. Sie widmet sich der Transformation der Modeindustrie für eine nachhaltigere Zukunft, indem sie die Circular-Fashion-Bewegung als Alternative zu Überproduktion und Überkonsum und den verschwenderischen Praktiken der Modeindustrie fördert. Sie bietet ihrer Modeaktivisten-Community Inspiration, Werkzeuge und Funktionen, um den Wandel anzuführen, indem sie einzigartige, gebrauchte Stücke aus den Kleiderschränken der anderen verkaufen und kaufen. Die Plattform ist einzigartig dank ihrer hoch engagierten Aktivisten-Community und ihrem seltenen, begehrten Bestand von 3 Millionen Artikeln, der jeden Monat 550.000 neue Angebote umfasst. Vestiaire Collective wurde 2009 in Paris gegründet und hat Büros in Paris, New York, Hongkong, Singapur und einen Tech-Hub in Berlin. Erfahren Sie mehr, indem Sie die App herunterladen, vestiairecollective.com besuchen und @vestiaireco auf Instagram folgen.

ÜBER MYTHERESA

Mytheresa wurde 2006 gegründet und zählt zu den weltweit führenden E-Commerce-Plattformen für Luxusmode. Der Online Shop bietet Ready-to-Wear, Schuhe, Taschen und Accessoires für Damen, Herren sowie Kinder und konzentriert sich auf Designer-Marken wie Bottega Veneta, Burberry, Gucci, Dolce & Gabbana, Fendi, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino und viele weitere. Der Fokus auf High-End-Kunden, exklusive Produkte und Inhalte, führende Technologie- und Analyseplattformen sowie qualitätsorientierte Servicevorgänge macht das einzigartige digitale Shopping- Erlebnis von Mytheresa aus.