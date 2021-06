RESTON, Va. & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Permission.io, het digitale advertentieplatform dat online marketeers gebruikers laat belonen voor interactie met advertenties, kondigt de integratie aan met de Regula Document Reader SDK om het volledige know-your-customer (KYC) proces te dekken. De samenwerking vermindert het risico op fraude en levert een geverifieerd publiek aan adverteerders.

Regula is een wereldwijde software- en hardwarefabrikant die zich richt op de verificatie van identiteitsdocumenten, bankbiljetten en waardepapieren. Met 28 jaar ervaring is Regula een vertrouwde naam voor experts in zowel de private als de publieke sector wereldwijd. Het bedrijf beschikt over de grootste database van documentsjablonen in de sector en maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om automatisch het documenttype te bepalen en de visuele tekenen van fraude te onthullen. De eigen Face Matching- en Liveness Detection-technologie├źn maken Regula tot een one-stop-oplossing voor identiteitsverificatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.