Visa與高盛攜手推動全球資金流動的現代化

舊金山與紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Visa (NYSE:V)今日宣佈與高盛交易銀行(Goldman Sachs Transaction Banking)建立全球策略性合作夥伴關係，協助各種規模的企業在全球便利地轉移資金。

透過實施Visa B2B Connect和Visa Direct Payouts解決方案，高盛將幫助其商業和企業銀行客戶降低與現有系統和低效流程相關的複雜性和成本。這些解決方案將改善高盛針對高價值和低價值支付的跨境B2B和B2C支付計畫。高盛企業客戶可以快速、安全地轉移資金，能夠近乎即時查看其支付狀態，獲得必要的對賬與法規遵循資料，最終協助改善各機構的現金流。

Visa Business Solutions新支付流全球負責人Alan Koenigsberg表示：「業界迫切需要全球資金流動的現代化，以幫助世界各地的企業簡化和改善其跨境支付和收款方式。我們努力打破這一關鍵產業領域的傳統流程和孤島狀態，並為了未來數十年的發展而幫助激勵創新，Visa與高盛交易銀行的合作是我們這項努力中的重要里程碑。」

高盛交易銀行客戶可透過其現有的連接條件立即開始使用Visa的解決方案，不論是API、檔案還是線上網頁平臺。

對於高價值跨境B2B支付，高盛將利用遍佈全球97個市場的多邊B2B跨境支付網路Visa B2B Connect，來協助其企業客戶群改善支付體驗。全新打造的Visa B2B Connect旨在促進從匯款行直接到收款行的交易，縮短跨境企業支付所需的時間，繼而協助大幅精簡結算流程。該平臺有助於提升能見度和預測性，並將其轉變為交易流，讓高盛客戶有機會以近乎即時的狀態，追蹤從匯款行到收款行的支付情況，同時改善交易正確性，簡化對賬流程。

借助Visa Direct Payouts的功能，高盛將為低價值高頻率跨境B2SB和B2C支付引進「推送至帳戶」(push-to-account)功能，為必須管理全球多個網路和中間商的企業消除其經常面臨的複雜性。透過單點對接逾90個市場的數十億端點，Visa Direct Payouts讓高盛可為其企業客戶提供更多的支付選項。

高盛交易銀行產品與銷售全球負責人Eduardo Vergara表示：「我們認為，向遠在地球另一端的人支付應該與向身邊的人支付一樣便利。我們很自豪能與Visa合作，讓我們的客戶能夠以快捷、便利的方式在全球進行支付。」

高盛交易銀行客戶將在多個方面受益於這一合作關係：

所有支付類型將採用統一、簡單的工作流程

可立即使用Visa服務，無需更改現有設定

為高、低價值付款提供更多支付選項

費用最佳化

全面的資訊報告，便於對賬

請造訪Visa Direct Payouts和Visa B2B Connect，進一步瞭解Visa如何協助其客戶和合作夥伴在全球轉移資金。

關於Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球首屈一指的數位支付公司。我們的使命是透過最具創新性、最可靠和最安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有先進的全球支付處理網路VisaNet，能夠在全世界提供安全可靠的支付服務，每秒可處理6.5萬多筆交易。公司對創新的不懈努力是數位商務能夠在各類裝置上迅速成長的催化劑。在世界從類比向數位轉變之際，Visa正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪關於Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

關於高盛

高盛集團公司是全球首屈一指的投資銀行、證券和投資管理公司，致力於為大量而多元化的客戶群提供範圍廣泛的金融服務，這些客戶包括企業、金融機構、政府和個人。公司成立於1869年，總部位於紐約，並在全球所有主要金融中心設有辦事處。

關於高盛交易銀行

透過美國高盛銀行營運的高盛交易銀行是「數位優先」 (digital-first)的現代雲端企業，致力於協助客戶打造其財富未來。公司既沿襲了有150年歷史的企業實力、傳統和專長，也具有科技初創企業的敏捷性和創業精神。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。