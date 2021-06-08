Visa与高盛携手推动全球资金流动的现代化

旧金山与纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Visa (NYSE:V)今日宣布与高盛交易银行(Goldman Sachs Transaction Banking)建立全球战略合作伙伴关系，帮助各种规模的企业在全球便利地转移资金。

通过实施Visa B2B Connect和Visa Direct Payouts解决方案，高盛将帮助其商业和企业银行客户降低与现有系统和低效流程相关的复杂性和成本。这些解决方案将改善高盛针对高价值和低价值支付的跨境B2B和B2C支付项目。高盛企业客户可以快速、安全地转移资金，能够近乎实时查看其支付状态，获得必要的对账与合规数据，最终帮助改善各机构的现金流。

Visa Business Solutions新支付流全球负责人Alan Koenigsberg表示：“业界对于全球资金流动的现代化有着迫切的需求，以帮助世界各地的企业简化和改善其跨境支付和收款方式。Visa与高盛交易银行的合作是我们实施重大举措进程中的一个重要里程碑，该举措旨在打破这一关键行业领域的传统流程和孤岛状态，并为了未来数十年的发展而帮助激励创新。”

高盛交易银行客户可通过其现有的连接条件立即开始使用Visa的解决方案，不论是API、文件还是在线网页平台。

对于高价值跨境B2B支付，高盛将利用遍布全球97个市场的多边B2B跨境支付网络Visa B2B Connect，来帮助其企业客户群优化支付体验。全新打造的Visa B2B Connect旨在通过推进从汇款行直接到收款行的交易，缩短跨境企业支付所需的时间，继而帮助大幅精简结算流程。该平台有助于提升可视化和预测性，并将其转变为交易流，让高盛客户有机会以近乎实时的状态，跟踪从汇款行到收款行的支付情况，同时改善交易准确性，简化对账流程。

借助Visa Direct Payouts的功能，高盛将为低价值高频率跨境B2SB和B2C支付引入账户推送(push-to-account)功能，帮助必须管理全球多个网络和中间商的企业消除其经常面临的复杂性。通过单点对接逾90个市场的数十亿端点，Visa Direct Payouts让高盛可向其企业客户提供更多的支付选项。

高盛交易银行产品与销售全球负责人Eduardo Vergara表示：“我们认为，向远在地球另一端的人支付应该与向身边的人支付一样便利。我们很自豪能与Visa开展合作，让我们的客户能够以快捷、便利的方式在全球范围内进行支付。”

高盛交易银行客户将在多个方面受益于这一合作关系：

所有支付类型将采用统一、简单的工作流程

可立即使用Visa服务，无需更改现有设置

为高、低价值付款提供更多的支付选项

费用优化

全面的信息报告，便于对账

请访问Visa Direct Payouts和Visa B2B Connect，进一步了解Visa如何帮助其客户和合作伙伴在全球范围内转移资金。

关于Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最具创新性、最可靠和最安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有先进的全球支付处理网络VisaNet，能够在世界范围内提供安全可靠的支付服务，每秒可处理6.5万多笔交易。公司对创新的不懈努力是数字商务能够在各类设备上得以迅速发展的催化剂。在世界从模拟向数字转变之际，Visa正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。如需了解更多信息，请访问关于Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

关于高盛

高盛集团公司是全球领先的投行、证券和投资管理公司，致力于向大量而多元化的客户群提供范围广泛的金融服务，这些客户包括企业、金融机构、政府和个人。公司成立于1869年，总部位于纽约，并在全球所有主要金融中心设有办事处。

关于高盛交易银行

通过美国高盛银行运营的高盛交易银行是一家“数字优先” (digital-first)的现代化云企业，致力于帮助客户塑造其财富未来。公司既沿袭了高盛这家有着150年历史的企业的实力、传统和专长，又有着科技初创企业身上的敏捷性和创业精神。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。