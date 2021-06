KKR invertirá en Cegid elevando el valor de la empresa a 5.500 millones de euros

LYON, Francia y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Cegid, proveedor líder de soluciones de software de gestión empresarial, y KKR, una de las principales firmas de inversión global y uno de los principales inversores en tecnología y software del mundo, han anunciado hoy que KKR adquirirá una participación minoritaria en la compañía con un valor empresarial de 5.500 millones de euros. Silver Lake, líder mundial en inversiones tecnológicas, seguirá siendo el accionista mayoritario y se compromete a seguir apoyando la estrategia de crecimiento de Cegid impulsada por el equipo directivo durante los próximos años, en colaboración con KKR y el actual accionista AltaOne.

Fundada en 1983 y con sede en Lyon (Francia), Cegid es un proveedor líder de software empresarial, que ofrece soluciones funcionales (HCM, finanzas y fiscalidad), así como verticales (CPA y PYMES, minoristas) basadas en la nube. Cegid ha sido un pionero del SaaS y en la actualidad es un líder europeo en la provisión de soluciones basadas en la nube desde su creación en 2004. Cegid proporciona soluciones basadas en la nube a más de 350.000 empresas y 4,5 millones de usuarios en todo el mundo. Desde la inversión de Silver Lake en 2016, la empresa ha ampliado su liderazgo en el mercado y ha experimentado un fuerte crecimiento de los ingresos y los beneficios de dos dígitos, impulsado por el enfoque en las soluciones SaaS, así como por las sólidas inversiones en productos en la nube de próxima generación y las adquisiciones que aumentan el valor.

Pascal Houillon, CEO de Cegid, ha declarado: " Estamos muy orgullosos de lo que hemos construido a lo largo de los años y del gran crecimiento que hemos logrado. Hemos ampliado notablemente el alcance del mercado de Cegid a nivel geográfico, así como nuestra cartera de productos y la gama de clientes a los que atendemos actualmente, que han confiado en los equipos de Cegid y en nuestras capacidades ampliadas. Hemos desarrollado un sólido conjunto de productos en la nube, los mejores de su clase, en nuestros seis segmentos de negocio, hemos mejorado continuamente el servicio al cliente y hemos ampliado nuestra oferta mediante adquisiciones estratégicas para hacer crecer los mercados existentes y entrar en nuevos verticales. Estamos deseando continuar con la estrecha y fiable asociación que hemos formado con Silver Lake, que nos ha apoyado en nuestra trayectoria de creación de valor con su profunda experiencia en software y seguirá haciéndolo a lo largo de los años. Mientras continuamos invirtiendo en soluciones basadas en la nube, útiles e innovadoras, estamos encantados de dar la bienvenida a KKR como nuevo accionista. Estamos convencidos de que su experiencia y apoyo serán muy valiosos en la siguiente etapa del viaje de Cegid junto a nuestros actuales inversores al servicio de los objetivos empresariales de nuestros clientes hoy y en el futuro."

Christian Lucas, codirector de Silver Lake EMEA, ha señalado: " Cegid ha desarrollado una plataforma de software excepcional que proporciona una gama completa de soluciones de gestión empresarial de primera clase y de misión crítica en una amplia variedad de verticales y grupos de clientes. Su enfoque en soluciones basadas en la nube y en el cliente han impulsado una fuerte trayectoria de crecimiento. Sigue siendo un gran placer colaborar con Pascal y con todo el equipo directivo de Cegid con nuestra inversión. Esperamos ayudar al desarrollo continuado de Cegid como campeón europeo de la nube en calidad de accionista mayoritario durante los próximos años y estamos encantados de tomar como base la asociación recién formada con KKR para desarrollar nuestro compromiso continuado. Estamos convencidos de que KKR podrá aportar una gran experiencia relevante en este camino y les damos la bienvenida como nuevos inversores."

Jean-Pierre Saad, director de tecnología de EMEA en KKR, y Jérôme Nommé, director de Francia en KKR, han declarado: " Estamos muy contentos de formar parte del viaje de Cegid en el futuro. Hemos seguido a la empresa durante muchos años y nos ha impresionado el crecimiento que Pascal y su equipo han logrado, transformando a Cegid en un líder de software paneuropeo. La inversión de hoy refleja nuestro continuo enfoque estratégico en la inversión en empresas de software líderes en Europa y en el apoyo a los campeones tecnológicos franceses en sus viajes de crecimiento. Esperamos asociarnos con el equipo directivo de Cegid, Silver Lake y AltaOne para acelerar aún más la siguiente fase de crecimiento de Cegid".

KKR ha realizado su inversión a través de su estrategia de Inversiones Básicas, que representa capital dirigido a oportunidades a largo plazo.

Se prevé que la transacción se cierre a finales del tercer trimestre, sujeta a las condiciones habituales y a las aprobaciones reglamentarias. Por el momento no se han dado a conocer otras condiciones de la inversión.

Acerca de Cegid

Cegid es uno de los principales proveedores de soluciones de gestión empresarial en la nube para profesionales de las finanzas (ERP, gestión de efectivos, fiscalidad), nóminas y gestión de talento, CPA y minoristas. Con una trayectoria probada de soluciones de gestión en la nube, Cegid ofrece un compromiso a largo plazo con los clientes y ayuda a digitalizar las empresas, desde las pequeñas hasta las grandes, desde el sector privado hasta el público. Cegid combina un enfoque proactivo y pragmático de los negocios con la experiencia en nuevas tecnologías y una comprensión única de las regulaciones. En un mundo que cambia rápidamente, Cegid facilita y ayuda a los clientes a liberar su potencial gracias a soluciones empresariales innovadoras y determinantes.

Cegid cuenta con 3.000 empleados y comercializa sus soluciones en 75 países. En 2020, el volumen de negocios de la empresa alcanzó los 498 millones de euros. Pascal Houillon ocupa el puesto de CEO desde marzo de 2017.

Más información: www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/

Siga a Cegid en las redes sociales

https://www.facebook.com/CegidGroup/

https://twitter.com/CegidGroup

https://www.youtube.com/user/CegidOfficiel

https://www.linkedin.com/company/cegid

Acerca de Silver Lake

Silver Lake es una de las principales empresas de inversión en tecnología del mundo, con más de 83.000 millones de dólares en activos combinados bajo gestión y capital comprometido y un equipo de profesionales con sede en Norteamérica, Europa y Asia. Las empresas de la cartera de Silver Lake generan colectivamente más de 196.000 millones de dólares de ingresos anuales y emplean a más de 448.000 personas en todo el mundo. Para obtener más información sobre Silver Lake y su cartera, visite el sitio web de Silver Lake en www.silverlake.com.

Acerca de KKR

KKR es una empresa de inversión mundial líder que ofrece soluciones de gestión de activos alternativos, mercados de capital y de seguros. El objetivo de KKR es generar atractivos beneficios sobre la inversión tras un enfoque de inversión paciente y disciplinado, al contratar empleados de primer nivel y al impulsar el crecimiento en sus empresas de cartera y comunidades. KKR patrocina fondos de inversión que invierten en capital privado, activos crediticios y reales y cuenta con socios estratégicos que gestionan sus fondos de cobertura. Las filiales de seguros de KKR ofrecen productos de jubilación, vida y reaseguros bajo la gestión de The Global Atlantic Financial Group. Las referencias a las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos patrocinados y filiales de seguros. Para más información sobre KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visite el sitio web de KKR en kkr.com y en Twitter @KR_Co.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.