JEOL與SCiLS簽署SCiLS Lab MVS軟體經銷協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--JEOL Ltd. (TOKYO:6951)（總裁兼營運長：Izumi Oi）與Bruker Daltonics旗下部門SCiLS宣布，雙方已簽訂SCiLS Lab MVS軟體的非專屬全球經銷協議。

https://www.jeol.co.jp/en/products/detail/MS-Imaging.html

對於希望透過質譜成像獲得新見解的研究人員而言，SCiLS Lab是首選的軟體。該軟體用於科學和工業領域，樹立了分析和視覺化領域的新標準，簡化了日常工作並推動了研究。SCiLS Lab MVS（多廠商支援）可用於分析開放式imzML資料格式的質譜成像資料集。SCiLS Lab MVS提供SCiLS Lab的所有功能，它允許在兩個和三個空間維度上對幾乎無限大小的質譜成像資料進行統計分析和視覺化。

SCiLS共同創辦人、Bruker Daltonics總監Dennis Trede評論道：「我們很高興與JEOL合作，共同傳播質譜影像技術，並支援JEOL進一步開發其MALDI成像解決方案。我們的廠商中立式資料分析套裝軟體SCiLS Lab MVS能夠為所有廠商的質譜成像資料提供盡可能廣泛的相容性。無論資料來自何種質譜儀，該軟體都能輕鬆地將其轉換成知識。」

JEOL Ltd.質譜業務部總經理Yoshihisa Ueda表示：「我們很高興透過自己的銷售通路提供SCiLS lab MVS軟體。SCiLS Lab MVS高度複雜的統計分析能力將使我們的SpiralTOF™-plus用戶受益匪淺，因為他們現在可以充分利用SpiralTOF™-plus的高品質解析能力進行成像質譜研究。」

關於SCiLS

SCiLS成立於2010年，是不萊梅大學(University of Bremen)的一個分支機構，致力於開發和推廣用於質譜成像的數學和計算軟體解決方案。自2017年以來，SCiLS一直是Bruker Corporation旗下的一部分。

網址：www.scils.de

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo, 196-8558, Japan

Izumi Oi，總裁兼營運長

（股票代碼：6951，東京證券交易所第一部）

www.jeol.com

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