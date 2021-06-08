JEOL与SCiLS签署SCiLS Lab MVS软件分销协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--JEOL Ltd. (TOKYO:6951)（总裁兼首席运营官：Izumi Oi）与Bruker Daltonics旗下部门SCiLS宣布，双方已签订SCiLS Lab MVS软件的非独家全球分销协议。

https://www.jeol.co.jp/en/products/detail/MS-Imaging.html

对于那些希望通过质谱成像获得新见解的研究人员而言，SCiLS Lab是首选的软件。该软件用于科学和工业领域，设定了分析和可视化领域的新标准，简化了日常工作并推动了研究。SCiLS Lab MVS（多供应商支持）可用于分析基于开放式imzML数据格式的质谱成像数据集。SCiLS Lab MVS提供SCiLS Lab的所有功能，它允许在两个和三个空间维度上对几乎无限大小的质谱成像数据进行统计分析和可视化。

SCiLS联合创始人、Bruker Daltonics总监Dennis Trede评论道：“我们很高兴与JEOL合作，共同传播质谱成像技术，并支持JEOL进一步开发其MALDI成像解决方案。我们的供应商中立式诊断数据分析软件包SCiLS Lab MVS能够为所有供应商的质谱成像数据提供尽可能广泛的兼容性。无论数据来自何种质谱仪，该软件都能轻松地将其转换成知识。”

JEOL Ltd.质谱业务部总经理Yoshihisa Ueda表示：“我们很高兴通过自己的销售渠道提供SCiLS lab MVS软件。SCiLS Lab MVS高度复杂的统计分析能力将使我们的SpiralTOF™-plus用户受益匪浅，因为他们现在可以充分利用SpiralTOF™-plus的高质量解析能力进行成像质谱研究。”

关于SCiLS

SCiLS成立于2010年，是不莱梅大学(University of Bremen)的一个分支机构，致力于开发和推广用于质谱成像的数学和计算软件解决方案。自2017年以来，SCiLS一直是Bruker Corporation旗下的一部分。

网址：www.scils.de

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo, 196-8558, Japan

Izumi Oi，总裁兼首席运营官

（股票代码：6951，东京证券交易所第一部）

www.jeol.com

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