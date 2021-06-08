Blaize與威健合作，擴大在亞太區汽車、零售、地鐵和工業市場的經銷

加州埃爾多拉多山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--革新邊緣和汽車運算解決方案的人工智慧運算創新者Blaize今天宣布與威健(Weikeng)合作，為Blaize產品在中國大陸、臺灣和東南亞邊緣運算市場提供需求發掘式經銷。

Blaize正在提供人工智慧運算硬體和軟體產品，旨在克服當今未得到滿足的邊緣人工智慧應用程式運算和產品化需求。因此，威健在邊緣運算領域（汽車、物聯網和工業領域，包括零售、地鐵、保全和工廠的智慧視覺）的領先地位與Blaize產品線非常匹配。Blaize的Pathfinder和Xplorer平臺與Blaize的人工智慧軟體套件(AI Software Suite)相結合，使開發人員能夠在廣泛的邊緣使用案例和產業中迎來更加實用、具有商業可行性的邊緣人工智慧產品的新時代。Blaize AI Studio提供業界首個端對端的邊緣人工智慧產品化解決方案。

Blaize執行長Dinakar Munagala表示：「威健展現的技術專長和領導能力將幫助我們更好地進入快速成長的亞太區人工智慧邊緣運算和汽車市場。我們正在與威健一起為該地區帶來一個人工智慧運算能力的新時代，與傳統的處理器解決方案相比，我們使用更低的功率獲得更高的運算效能，而且成本更低，靈活性更高。」

威健營運長紀廷芳(Stan Chi)表示：「我們對Blaize Pathfinder和Xplorer 邊緣人工智慧運算平臺的能力印象深刻。我們在物聯網、智慧零售、智慧城市和智慧工廠應用領域的客戶將受惠於我們與Blaize的合作夥伴關係。對於汽車業，他們在ECU整合等領域的創新將在我們的客戶群中尋找到合適的受眾。」

Blaize領導力專注於系統和能源效率、低延遲、靈活性

Blaize嵌入式和加速器平臺建立在Blaize繪圖串流處理器(GSP)架構上，該架構專為邊緣運算的需求而設計。憑藉15W功率包封中的16個GSP核心和16TOPS（每秒兆次運算）的人工智慧推論效能，GSP為邊緣人工智慧應用提供了比GPU/FPGA/CPU最多高20倍的系統級效能/成本效率。此外，GSP使記憶體頻寬減少6倍，延遲減少10倍。這種效率並不影響靈活性，Blaize GSP是一種100%可程式化處理器，它具有包括多執行緒和串流在內的進階功能。由Blaize Picasso和AI Studio產品組成的BlaizeAI軟體套件以開放標準和易於存取的方式引領產業，將邊緣應用程式投入生產的時間從幾個月縮短到幾天。

關於威健集團

威健實業股份有限公司（臺灣股票代碼：3033）成立於1977年1月，是威健集團的母公司。其主要業務是向客戶經銷各種半導體電子元件、資訊通路產品和技術服務。威健集團在大中華區（臺灣、香港、中國大陸）和東南亞（新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南）深耕業務市場，在市場上建立了強大的銷售通路，為上述地區的客戶提供經驗豐富/合格的技術服務。2020年，威健集團營收達到584億新臺幣（約20億美元）。

關於Blaize

Blaize引領新一代運算，釋放人工智慧的潛力，實現技術價值的飛躍，從而改善我們所有人的工作和生活方式。Blaize提供用於人工智慧資料收集和處理的變革性邊緣運算解決方案，重點關注智慧視覺應用，包括汽車、零售、安全、工業和地鐵。Blaze由策略和創業投資公司電裝(DENSO)、戴姆勒(Daimler)、SPARX Group、麥格納(Magna)、Samsung Catalyst Fund、淡馬錫(Temasek)、紀源資本(GGV Capital)、Wavemaker和SGInnovate提供資助。Blaize總部位於加州埃爾多拉多山，在加州坎貝爾、北卡羅來納州喀里設有團隊，在印度海德拉巴、菲律賓馬尼拉以及英國里茲和金斯蘭利設有子公司，在全球擁有300多名員工。www.blaize.com

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