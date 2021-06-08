Blaize与威健合作，扩大在亚太区汽车、零售、地铁和工业市场的分销

加州埃尔多拉多山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--革新边缘和汽车计算解决方案的人工智能计算创新者Blaize今天宣布与威健(Weikeng)合作，为Blaize产品在中国大陆、台湾和东南亚边缘计算市场提供需求发掘式分销。

Blaize正在提供人工智能计算硬件和软件产品，旨在克服当今未得到满足的边缘人工智能应用计算和产品化需求。因此，威健在边缘计算领域（汽车、物联网和工业领域，包括零售、地铁、安防和工厂的智能视觉）的领先地位与Blaize产品线非常匹配。Blaize的Pathfinder和Xplorer平台与Blaize的人工智能软件套件(AI Software Suite)相结合，使开发人员能够在广泛的边缘用例和行业中迎来更加实用、具有商业可行性的边缘人工智能产品的新时代。Blaize AI Studio提供业界首个端到端的边缘人工智能产品化解决方案。

Blaize首席执行官Dinakar Munagala表示：“威健展现的技术专长和领导能力将帮助我们更好地进入快速增长的亚太区人工智能边缘计算和汽车市场。我们正在与威健一起为该地区带来一个人工智能计算能力的新时代，与传统的处理器解决方案相比，我们使用更低的功率获得更高的计算性能，而且成本更低，灵活性更高。”

威健首席运营官纪廷芳(Stan Chi)表示：“我们对Blaize Pathfinder和Xplorer 边缘人工智能计算平台的能力印象深刻。我们在物联网、智能零售、智能城市和智能工厂应用领域的客户将受益于我们与Blaize的合作伙伴关系。对于汽车行业，他们在ECU整合等领域的创新将在我们的客户群中寻找到合适的受众。”

Blaize领导力专注于系统和能源效率、低延迟、灵活性

Blaize嵌入式和加速器平台建立在Blaize图形流处理器(GSP)架构上，该架构专为边缘计算的需求而设计。凭借15W功率封套中的16个GSP内核和16TOPS（每秒万亿次运算）的人工智能推理性能，GSP为边缘人工智能应用提供了比GPU/FPGA/CPU最多高20倍的系统级性能/成本效率。此外，GSP使内存带宽减少6倍，延迟减少10倍。这种效率并不影响灵活性，Blaize GSP是一种100%可编程处理器，它具有包括多线程和流式传输在内的高级功能。由Blaize Picasso和AI Studio产品组成的BlaizeAI软件套件以开放标准和易于访问的方式引领行业，将边缘应用程序投入生产的时间从几个月缩短到几天。

关于威健集团

威健实业股份有限公司（台湾股票代码：3033）成立于1977年1月，是威健集团的母公司。其主要业务是向客户分销各种半导体电子元件、信息渠道产品和技术服务。威健集团在大中华区（台湾、香港、中国大陆）和东南亚（新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国、越南）深耕业务市场，在市场上建立了强大的销售渠道，为上述地区的客户提供基于丰富经验/合格的技术服务。2020年，威健集团收入达到584亿新台币（约20亿美元）。

关于Blaize

Blaize引领新一代计算，释放人工智能的潜力，实现技术价值的飞跃，从而改善我们所有人的工作和生活方式。Blaize提供用于人工智能数据收集和处理的变革性边缘计算解决方案，重点关注智能视觉应用，包括汽车、零售、安全、工业和地铁。Blaze由战略和风险投资公司电装(DENSO)、戴姆勒(Daimler)、SPARX Group、麦格纳(Magna)、Samsung Catalyst Fund、淡马锡(Temasek)、纪源资本(GGV Capital)、Wavemaker和SGInnovate提供资助。Blaize总部位于加州埃尔多拉多山，在加州坎贝尔、北卡罗来纳州卡里设有团队，在印度海得拉巴、菲律宾马尼拉以及英国利兹和金斯兰利设有子公司，在全球拥有300多名员工。www.blaize.com

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