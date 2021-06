TOKIO--(BUSINESS WIRE)--JEOL Ltd.(TOKYO:6951) (President & COO Izumi Oi) en SCiLS, een divisie van Bruker Daltonics, hebben aangekondigd dat ze een niet-exclusieve, wereldwijde distributieovereenkomst hebben gesloten voor SCiLS Lab MVS-software.

Het SCiLS Lab was de voorkeurssoftware van onderzoekers die nieuwe inzichten wilden verkrijgen uit massaspectrometrie beeldvorming. Gebruikt in de wetenschap en de sector, zet de software nieuwe normen in analyse en visualisatie, vereenvoudigt het dagelijkse werk en bevordert het onderzoek. De SCiLS Lab MVS (Multi-Vender Support) kan worden gebruikt voor de analyse van massaspectrometrie beeldvorming datasets op basis van het open imzML-gegevensformaat. SCiLS Lab MVS biedt alle functies van SCiLS Lab en maakt de statistische analyse en visualisatie van massaspectrometrie beeldgegevens van vrijwel onbeperkte grootte in twee en drie ruimtelijke dimensies mogelijk.

