JEOL e SCiLS assinam acordo de distribuição para o software SCiLS Lab MVS

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A JEOL Ltd.(TOKYO:6951) (presidente e diretor de operações Izumi Oi) e a SCiLS, uma divisão da Bruker Daltonics, anunciaram hoje que fecharam um acordo de distribuição mundial, não-exclusivo, para o software SCiLS Lab MVS.

https://www.jeol.co.jp/en/products/detail/MS-Imaging.html

O SCiLS Lab tem sido o software escolhido por pesquisadores que desejam obter novas percepções a partir de imagens de espectrometria de massa. Utilizado na ciência e na indústria, o software define novos padrões de análise e visualização, simplificando o trabalho diário e acelerando a pesquisa. O SCiLS Lab MVS (Multi-Vender Support) pode ser utilizado para a análise de conjuntos de dados de imagens de espectrometria de massa baseado no formato de dados imzML de código aberto. O SCiLS Lab MVS oferece todos os recursos do SCiLS Lab e permite a análise estatística e visualização de dados de imagens de espectrometria de massa de tamanhos praticamente ilimitados, em duas e três dimensões espaciais.

“Estamos muito empolgados em trabalhar com a JEOL para juntos disseminarmos a tecnologia de imagem de espectrometria de massa e apoiar o desenvolvimento da solução de imagens MALDI da JEOL”, disse Dennis Trede, cofundador da SCiLS e diretor da Bruker Daltonics. “O SCiLS Lab MVS – nosso pacote de software para análise de dados independente do fornecedor – oferece a mais ampla compatibilidade possível para dados de imagens de espectrometria de massa entre todos os fornecedores. O software permite converter facilmente dados em conhecimento, independentemente da origem dos dados dos espectrômetros de massa”.

“Estamos entusiasmados em oferecer o software SCiLS Lab MVS através dos nossos próprios canais de vendas”, disse Yoshihisa Ueda, gerente geral da unidade de negócios de espectrometria de massa da JEOL Ltd. “Os recursos de análises estatísticas altamente sofisticados do SCiLS Lab MVS beneficiarão consideravelmente nossos clientes do SpiralTOF™-plus, já que agora eles podem aproveitar ao máximo o alto poder da resolução em massa do SpiralTOF™-plus para suas pesquisas de imagens de espectrometria de massa”.

Sobre a SCiLS

A SCiLS foi fundada em 2010 como uma derivada da Universidade de Bremen, para desenvolver e promover soluções de softwares matemáticos e computacionais para imagens de espectrometria de massa. Desde 2017 a SCiLS faz parte da Bruker Corporation.

URL: www.scils.de

A JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tóquio, 196-8558, Japão

Izumi Oi, presidente e diretor de operações

(Código de ações: 6951, primeira seção da Bolsa de Valores de Tóquio)

www.jeol.com

