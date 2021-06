JEOL et SCiLS signent un accord de distribution pour le logiciel SCiLS Lab MVS

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--JEOL Ltd. (TOKYO : 6951) (président & directeur de l'exploitation Izumi Oi) et SCiLS, une division de Bruker Daltonics, ont annoncé la signature d'un accord de distribution mondial non exclusif portant sur le logiciel SCiLS Lab MVS.

https://www.jeol.co.jp/en/products/detail/MS-Imaging.html

Le SCiLS Lab est le logiciel de prédilection des chercheurs qui veulent acquérir de nouvelles perspectives à partie de l'imagerie de spectrométrie de masse. Le logiciel, qui est utilisé en science et dans l'industrie, établit de nouvelles normes en matière d'analyse et de visualisation, en simplifiant le travail de tous les jours et en faisant progresser la recherche. Le SCiLS Lab MVS (support multifournisseurs) peut être utilisé pour analyser des ensembles de données d'imagerie de spectrométrie de masse basés sur le format de données imzML ouvert. Le SCiLS Lab MVS offre toutes les fonctionnalités de SCiLS Lab et permet l'analyse statistique et la visualisation de données d'imagerie de spectrométrie de masse d'une taille pratiquement illimitée en deux et trois dimensions spatiales.

« Nous sommes ravis de collaborer avec JEOL pour disséminer conjointement la technologie de spectrométrie de masse et soutenir le développement de la solution d'imagerie MALDI par JEOL », a déclaré Dennis Trede, co-fondateur de SCiLS et directeur de Bruker Daltonics. « SCiLS Lab MVS – notre progiciel pour l'analyse de données indépendante du fournisseur – offre la compatibilité la plus large possible pour les données d'imagerie de spectrométrie de masse de tous les fournisseurs. Le logiciel permet de convertir des données en connaissances en toute facilité, quels que soient les spectromètres de masse d'où proviennent les données. »

« Nous sommes ravis d'offrir le logiciel SCiLS lab MVS via nos propres canaux de vente », a déclaré Yoshihisa Ueda, directeur général de l'unité commerciale de spectrométrie de masse de JEOL Ltd. « La capacité d'analyse statistique ultra sophistiquée de SCiLS Lab MVS sera extrêmement avantageuse pour nos utilisateurs de SpiralTOF™-plus car ils peuvent désormais tirer pleinement parti de la forte puissance de résolution en masse de SpiralTOF™-plus pour leurs recherches d'imagerie SM. »

À propos de SCiLS

La société SCiLS a été fondée en 2010 en tant qu’entreprise dérivée de l'Université de Brême dans le but de développer et de promouvoir des solutions logicielles mathématiques et informatiques pour l'imagerie de spectrométrie de masse. SCiLS fait partie de Bruker Corporation depuis 2017.

URL : www.scils.de

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo, 196-8558, Japon

Izumi Oi, président et directeur de l’exploitation

(Code boursier : 6951, Première section de la Bourse de Tokyo)

www.jeol.com

