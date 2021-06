Seabed sélectionne les capteurs Lidar de Velodyne pour équiper son système de cartographie mobile

The Seabed lidar system, equipped with a Velodyne Lidar Puck™ sensor, conducts hydrographic surveys of inshore, nearshore and inland waterways. It collects 3D data to support sustainable planning that can help protect sensitive environments. (Photo: Business Wire)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui que Seabed B.V., qui se spécialise dans les équipements de haute qualité pour les levés et le dragage offshore, a sélectionné les capteurs Puck™ pour son système de cartographie mobile lidar. Le système Seabed est une solution lidar mobile clé en main pouvant mener à bien les levés hydrographiques qui permettent la planification durable requise pour protéger les environnements historiques et marins sensibles.

Équipé d'un capteur Puck, le système lidar de Seabed fournit des données de nuage de points complètes en surface et peut fonctionner dans des conditions maritimes hostiles. Le système effectue la capture de données 3D de mesures complexes des voies navigables côtières, littorales et intérieures jusqu'à une distance de 100 mètres. Il est conçu pour être simple à mobiliser et facile à utiliser sans nécessiter de formation ni de qualifications spécialisées, et fournit des résultats rapides ainsi que des économies de temps et d'argent.

Le système lidar de Seabed peut être associé à un échosondeur bathymétrique multifaisceaux pour fournir une image 3D complète et géoréférencée en surface et sous l’eau. Quand on les utilise pour inspecter rapidement l'intégrité structurelle des ponts, des barrages et des piliers, les données peuvent contribuer à la planification de leur préservation et de leur durabilité. Des inspections régulières des ponts et des voies navigables sont également importantes pour améliorer la sécurité de la navigation, en particulier dans les zones à fort trafic et de faible profondeur.

« Nous avons choisi le capteur Puck de Velodyne parce qu'il produit les données cohérentes et de haute qualité dont nos clients ont besoin », a déclaré Elice Collewijn, directrice générale de Seabed, basée à Amsterdam, aux Pays-Bas. « Le Puck a fait preuve d'une fiabilité et d'une efficacité énergétique exceptionnelles tout en fonctionnant dans des situations offshore difficiles. Le capteur nous permet de capturer des données vitales à haute résolution pour mesurer et analyser avec précision les environnements marins. »

« Seabed aide les entreprises à transformer leurs activités grâce à des solutions de cartographie 3D offshore qui peuvent fournir une collecte de données très précises et détaillées pour permettre une navigation sûre et la protection des environnements marins », a ajouté Erich Smidt, directeur exécutif Europe chez Velodyne Lidar. « Leurs solutions démontrent comment les capteurs de Velodyne fournissent les performances, la portée et le facteur de forme compact nécessaires aux systèmes de cartographie mobiles polyvalents qui rendent possible un avenir durable. »

Compacts et versatiles, les capteurs Puck de Velodyne fournissent une image haute résolution permettant de mesurer et d’analyser une variété d'environnements. Ils fournissent une résolution et des performances de haute qualité, ainsi qu'une vue environnementale complète à 360 degrés pour fournir des données 3D en temps réel. Le Puck a le meilleur rendement énergétique de sa catégorie, ce qui améliore la plage de déplacement et la durabilité des applications.

