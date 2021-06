Visa et Goldman Sachs s'associent pour moderniser les transferts d’argent à l’échelle mondiale

SAN FRANCISCO et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique mondial avec Goldman Sachs Transaction Banking pour permettre aux entreprises, grandes comme petites, à transférer aisément de l'argent dans le monde entier.

En déployant les solutions Visa B2B Connect et Visa Direct Payouts, Goldman Sachs va permettre à ses clients de services bancaires commerciaux et d’entreprise de rationaliser les complexités et les coûts liés aux systèmes actuels et aux processus inefficaces. Ces solutions vont améliorer le programme des paiements transfrontaliers d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C) de Goldman lors des transferts de montants élevés ou faibles. Les entreprises clientes de Goldman Sachs peuvent transférer des fonds rapidement et en toute sécurité, consulter en temps quasi réel le statut de leurs paiements, obtenir les données de rapprochement et de conformité nécessaires, ce qui améliore grandement les flux de trésorerie des organisations.

« Il existe un besoin immédiat de modernisation des transferts monétaires internationaux pour aider les entreprises du monde entier à simplifier et à améliorer la façon dont elles paient et sont payées au-delà des frontières », a déclaré Alan Koenigsberg, responsable mondial des nouveaux flux de paiement, chez Visa Business Solutions. « Le partenariat de Visa avec Goldman Sachs Transaction Banking est une étape importante dans nos efforts pour moderniser les processus et les cloisonnements traditionnels afin de stimuler l'innovation dans ce segment de l'industrie critique pour les décennies à venir. »

Les clients de Goldman Sachs Transaction Banking peuvent commencer à utiliser les solutions de Visa immédiatement via leurs connexions existantes, qu'il s'agisse d'une API, d'un fichier ou d'une plateforme Web en ligne.

Pour les paiements B2B transfrontaliers à valeur élevée, Goldman Sachs tirera parti de Visa B2B Connect, un réseau de paiements transfrontaliers B2B multilatéral, disponible sur 97 marchés dans le monde, qui optimisera les paiements pour sa clientèle d'entreprises. Solution intégralement repensée, Visa B2B Connect est conçue pour raccourcir les délais consacrés aux paiements d'entreprise transfrontaliers en facilitant les transferts directs entre banque d'origine et banque bénéficiaire, ce qui rationalise considérablement le règlement. Augmentant la visibilité et la prévisibilité des flux de transactions, la plateforme permet aux clients de Goldman Sachs de suivre l'état des paiements de la banque émettrice à la banque de destination en temps quasi réel, tout en améliorant la précision des transactions et en simplifiant le processus de rapprochement.

Grâce aux capacités de Visa Direct Payouts, Goldman Sachs pourra appliquer la fonctionnalité push-to-account aux paiements transfrontaliers d'entreprise à petite entreprise (B2SB) et d'entreprise à consommateur (B2C), à volume élevé et de faible valeur, ce qui éliminera les complexités souvent associées aux entreprises qui doivent gérer plusieurs réseaux et intermédiaires dans le monde entier. Via une connexion unique à des milliards de terminaux sur plus de 90 marchés, Visa Direct Payouts élargit grandement les options de paiement que Goldman Sachs peut offrir à ses entreprises clientes.

« Nous pensons que payer quelqu'un à l'autre bout du monde devrait être aussi simple que de payer quelqu'un au coin de la rue », a déclaré Eduardo Vergara, responsable mondial des produits et des ventes Transaction Banking chez Goldman Sachs. « Nous sommes fiers de nous associer à Visa pour proposer à nos clients des moyens rapides et faciles d'effectuer des paiements dans le monde entier. »

Les clients de Goldman Sachs Transaction Banking bénéficieront de ce partenariat de plusieurs manières :

Un flux de travail rationalisé pour tous les types de paiement

Accès immédiat aux services Visa, sans modifier la configuration existante

Options de paiement supplémentaires pour les transferts de montants élevés ou faibles

Optimisation des frais

Rapports d'informations exhaustifs pour un rapprochement facile

Consultez Visa Direct Payouts et Visa B2B Connect pour en savoir plus sur la manière dont Visa aide ses clients et partenaires à transférer de l'argent à l'échelle mondiale.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation indéfectible de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous et partout sur n’importe quel type d’appareil. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

À propos de Goldman Sachs

The Goldman Sachs Group, Inc. est une firme mondiale de services bancaires d'investissement, de bourse et de gestion d'investissement de premier plan qui fournit une large gamme de services financiers à une clientèle importante et diversifiée regroupant des corporations, des institutions financières, des gouvernements et des particuliers. La firme, fondée en 1869, a son siège à New York et des bureaux dans les plus grands centres financiers du monde.

À propos de Goldman Sachs Transaction Banking

Opérant par l'intermédiaire de Goldman Sachs Bank USA, Goldman Sachs Transaction Banking est une entreprise moderne, axée sur le numérique et déployée dans le cloud, qui aide les clients à construire l'avenir de leur trésorerie. L'activité combine la force, l'héritage et l'expertise d'une entreprise de 150 ans avec l'agilité et l'esprit d'entreprise d'une startup technologique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.