Three-time German Footballer of the Year Michael Ballack signs on to appear in Skechers marketing campaigns. Photo credit: Eikaetschja

DIETZENBACH, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Een van Duitslands best scorende middenvelders aller tijden zal weer op het veld staan voor Skechers wanneer dit jaar een campagne met in de hoofdrol de populaire voetballer Michael Ballack van start gaat in Duitsland en in heel Europa. De drievoudig Duitse voetballer van het jaar met vier nationale kampioenschappen heeft zich aangesloten bij Team Skechers en zal verschijnen in multi-platform marketinginitiatieven ter ondersteuning van de prestatie- en lifestylecollecties van het merk.

"Ik raakte vertrouwd met Skechers die hun advertenties in stadions door de jaren heen zagen, en ik heb genoten van het dragen van hun schoenen vanaf de eerste keer dat ik een paar probeerde", zei Michael Ballack. “Ik vind het belangrijk dat mijn schoenen er niet alleen goed uitzien, maar ook comfortabel zijn en op veel verschillende manieren kunnen worden gedragen. Ik voel me geweldig in Skechers en werd overweldigd door de veelzijdigheid van de collecties. Dit is een wereldwijd merk dat ik elke dag kan dragen, wat mijn plannen ook zijn.”

