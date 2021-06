Michael Ballack rejoint l’Équipe Skechers

Three-time German Footballer of the Year Michael Ballack signs on to appear in Skechers marketing campaigns. Photo credit: Eikaetschja

DIETZENBACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--L’un des meilleurs milieux de terrain allemands de tous les temps, Michael Ballack, va bientôt revenir sur le terrain pour Skechers à l’occasion du lancement cette année en Allemagne et dans toute l’Europe d’une campagne mettant en vedette le footballeur populaire. Michael Ballack, qui a été élu à trois reprises footballeur allemand de l’année et qui compte quatre victoires en championnat national, a rejoint l’Équipe Skechers (Team Skechers) et apparaîtra dans des initiatives de marketing multiplateformes pour soutenir les collections de performance et de style de vie de la marque.

« J’ai appris à connaître Skechers au fil des ans en voyant leurs publicités dans les stades, et j’ai aimé porter leurs chaussures dès la première fois que j’en ai essayé une paire », a déclaré Michael Ballack. « Pour moi, il est important pour moi que mes chaussures soient non seulement belles, mais aussi qu’elles soient confortables et qu’elles puissent être portées de différentes manières. Je me sens bien dans des Skechers et j’ai été émerveillé par la polyvalence de leurs collections. C’est une marque mondiale que je peux porter tous les jours, quels que soit mon programme. »

« L’énergie et l’enthousiasme pour Skechers en Allemagne ces dernières années dépassent tout ce que j’ai connu depuis les plus de deux décennies que nous sommes implantés ici. Il y a un véritable buzz autour de la marque, et Michael Ballack reflète ce qui définit Skechers : le style, la qualité et le confort absolu », a déclaré pour sa part Christoph Wilkens, directeur général de Skechers Allemagne. « En tant que joueur, Michael est entré dans l’histoire de l’Allemagne et, avec sa nature avenante et sa vaste base de fans, il est idéal pour Skechers. Il s’agit d’une collaboration naturelle qui, nous le croyons, va permettre de renforcer la notoriété de notre offre déjà populaire de produits pour hommes. Pour Skechers Allemagne, ce sera un moment de fierté que de voir un héros national dans les vitrines de nos magasins, ainsi que dans nos campagnes à travers l’Europe. »

« L’Allemagne est un marché important pour Skechers, et l’Europe est l’une de nos régions les plus performantes », a poursuivi David Weinberg, directeur de l’exploitation de Skechers. « La création d’une campagne mettant en vedette Michael Ballack représente un investissement intelligent dans la croissance de nos activités masculines sur ce marché clé, et nous espérons que Michael suscitera de l’enthousiasme et de l’intérêt pour nos collections non seulement en Allemagne, mais également dans toute l’Europe. »

Considéré comme l’un des milieux de terrain les plus polyvalents de sa génération, le footballeur allemand Michael Ballack a débuté sa carrière au sein de son équipe locale Chemnitzer FC puis a fait ses débuts en tant que footballer professionnel en 1995. Il a joué pour le 1. FC Kaiserslautern et pour le Bayer 04 Leverkusen avant de passer au Bayern Munich où il a aidé son équipe à remporter le titre de champion d’Allemagne. Il a ensuite connu un grand succès à Chelsea puis est revenu au 1. FC Kaiserslautern avant sa retraite. Tout au long de sa carrière, et portant toujours le maillot numéro 13, Ballack a remporté quatre championnats nationaux et a disputé 98 matchs internationaux en 11 ans. En tant que capitaine de l’équipe d’Allemagne, il a participé à deux Coupes du monde et à trois championnats d’Europe à partir de 2004 et il est classé huitième dans la liste des meilleurs butteurs de tous les temps de son équipe nationale allemande, ayant inscrit 42 buts. Ballack a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière, notamment celle de footballeur allemand de l’année à trois reprises (2002, 2003 et 2005). Par ailleurs, la FIFA l’a nommé sur sa liste FIFA 100 des plus grands footballeurs du 20e siècle en 2004 et l’a sélectionné dans son équipe « All-Star Team » de la Coupe du monde en 2002 et 2006. Il a également remporté le Soulier d’argent du meilleur butteur de la Coupe des confédérations de la FIFA en 2005. En plus des ses autres projets, l’ancien joueur est toujours actif aujourd’hui en tant qu’expert du football, notamment dans le cadre du Championnat d’Europe.

Ballack fait maintenant partie de l’équipe d’athlètes et d’icônes du sport de Skechers, laquelle comprend actuellement l’ancien footballeur et animateur télé anglais Jamie Redknapp, le lanceur vedette des Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw, l’ancien quarterback et animateur Tony Romo, l’ancien ailier défensif et animateur Howie Long, l’entraîneur des Raiders de Las Vegas Jon Gruden, le boxeur Sugar Ray Leonard, ainsi que les golfeurs Brooke Henderson, Matt Kuchar, Colin Montgomerie et Billy Andrade.

Au fil des ans, Skechers a fait appel à des icônes du sport pour promouvoir sa collection pour hommes, et sa liste d’anciens coéquipiers comprend des noms comme Joe Montana, Pete Rose, Mariano Rivera, David Ortiz, Ozzie Smith, Joe Namath, Ronnie Lott, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Rick Fox, Wayne Gretzky, et le regretté Tommy Lasorda.

Les modèles de chaussures et de vêtements pour hommes de Skechers sont disponibles dans les boutiques Skechers, sur skechers.com, ainsi que dans de grands magasins et des boutiques de chaussures du monde entier.

À propos de Skechers USA Deutschland GmbH et de SKECHERS USA, Inc.

Skechers USA Deutschland GmbH est une filiale de Skechers USA, Inc. (NYSE : SKX), une société de technologie de confort basée en Californie du Sud. Skechers conçoit, développe et commercialise une gamme diversifiée de chaussures, de vêtements et d’accessoires de style de vie et de performance pour hommes, femmes et enfants. Les collections de la Société sont disponibles aux États-Unis et dans plus de 170 pays et territoires à travers le monde, via des grands magasins et des boutiques spécialisées, dans plus de 3 989 magasins de détail appartenant à SKECHERS et à des tiers, ainsi que sur ses sites Web de commerce électronique. La Société gère ses activités internationales via un réseau de distributeurs mondiaux, de partenaires de coentreprise situés en Asie, en Israël et au Mexique, et via des filiales en pleine propriété situées au Canada, au Japon, en Inde, en Europe et en Amérique latine. Pour plus d’informations, visitez about.skechers.com et suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok.

