Mitsubishi Power Aero zrealizowała kluczowy projekt energetyczny dla Meksyku: od opublikowania zaproszenia do składania ofert do oddania do eksploatacji upłynęło zaledwie 145 dni

GLASTONBURY, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Mitsubishi Power Aero LLC, wiodący dostawca globalnych rozwiązań energetycznych oraz Mitsubishi Power de Mexico, spółki zależne Power Americas, Inc., zrealizowały dla CFEnergia SA de CV (CFEN), spółki zależnej meksykańskiego operatora elektroenergetycznego Federal Electricity Commission (CFE), pilny projekt obejmujący instalację i oddanie do eksploatacji pięciu, wyposażonych w silniki lotnicze, zasilanych dwoma rodzajami paliwa turbin gazowych FT8® MOBILEPAC® o mocy 30 megawatów w wykonaniu „pod klucz”. Projekt, zrealizowany w Mexicali, Baja Kalifornia, gwarantuje kluczowe dostawy energii w szczycie sezonu. Moc instalacji zostanie powiększona o szóstą turbinę, co pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania w następnym sezonie letnim.

Mitsubishi Power Aero posiada szerokie doświadczenie w oferowaniu klientom, poszukującym rozwiązań dla najbardziej palących problemów z wytwarzaniem energii, mobilnych urządzeń energetycznych oraz krajowych świadectw charakterystyki energetycznej; zestaw turbin gazowych FT8 MOBILEPAC to idealne rozwiązanie dla szybkiego uruchomienia instalacji energetycznej zdolnej zaspokoić wymagania doraźne. Dodatkowe dostawy energii generowanej przez te bloki zapewnią obywatelom i przedsiębiorstwom w Mexicali spokój i bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto, ponieważ Meksyk dąży do zintegrowania przejściowego wytwarzania energii odnawialnej, przedmiotowe turbiny gazowe odegrają istotną rolę w gwarantowaniu elastycznych i niezawodnych, mobilnych dostaw energii, które wzmocnią niezawodność i wydolność sieci.

„Mimo że Mexicali posiada zdolności do pokrycia zapotrzebowania regionu na energię przez większość sezonu, niedobory ujawniają się w jego szczycie, co spędza sen z powiek wszystkim tym, którzy polegają na stabilnych dostawach energii elektrycznej” - powiedział Harsh Shah, wiceprezes Mitsubishi Power ds. sprzedaży i rozwoju działalności. - Zainstalowane przez Mitsubishi Power Aero mobilne bloki energetyczne zagwarantują bezpieczeństwo, niezawodność, jakość i ciągłość dostaw w systemie elektrycznym Baja. Niezawodny rozruch jednostki MOBILEPAC stanowi siatkę bezpieczeństwa dla dostaw energii na żądanie, o ile pojawi się taka potrzeba”.

Prezes i dyrektor wykonawczy Mitsubishi Power Aero zauważył: „Cieszymy się, że udało nam się zapewnić CFEnergia krytyczne dostawy energii w tak krótkim czasie. Jednostki FT8® MOBILEPAC® to najważniejsze zasoby Meksyku. Niewielkie wymiary, minimalne przygotowanie trenu i brak stałych fundamentów to elementy dające CFE możliwość przeniesienia jednostek w inne miejsce, w którym konieczne jest zapewnienie dostaw energii elektrycznej. Dzięki dodaniu jednostek MOBILEPAC CFE ma do dyspozycji jedną z największych na świecie flot FT8 umożliwiającą rozbudowę indukowaną niezawodną wydajnością operacyjną oraz obsługą i wsparciem posprzedażowym zapewnianymi przez Mitsubishi Power Aero”.

Mitsubishi Power Aero LLC

Mitsubishi Power Aero LLC z siedzibą w Glastonbury, Connecticut, USA, to lider w dostarczaniu globalnym wytwórcom energii oraz klientom przemysłowym, w tym z branży gazowo-naftowej, szybkich, doraźnych rozwiązań energetycznych. Zapewnia elastyczne i zindywidualizowane produkty i usługi, w tym bloki wyposażonych w silniki lotnicze turbin gazowych o mocy od 30 do 140 MW, dostosowane do potrzeb i doraźne usługi posprzedażowe, doświadczenie umożliwiające wykonywania projektów energetycznych „pod klucz”, a także jednostki akumulatorowe. Z uwagi na ciągle zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz dodawanie do sieci energetycznych coraz większych ilości źródeł odnawialnych, Mitsubishi Power Aero odgrywa również istotną rolę w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego klientom ze wszystkich krańców świata. Mitsubishi Power Aero to grupa spółek Mitsubishi Power Americas, Inc. Skontaktuj się pod adresem aero.power.mhi.com i na LinkedIn.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.