Mitsubishi Power Aero向墨西哥交付重要電力專案：從發布需求建議書到商業運轉僅用145天

康乃狄克州格拉斯頓伯利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球電力解決方案的領導廠商Mitsubishi Power Aero LLC和Mitsubishi Power de Mexico（均為Mitsubishi Power Americas, Inc.的子公司）簽署了一項快速通道統包合約，為墨西哥聯邦電力委員會(CFE)的子公司CFEnergia SA de CV (CFEN)安裝和試車五台30千瓩的FT8® MOBILEPAC®航空衍生型雙燃料燃氣渦輪機。該專案位於墨西哥下加利福尼亞州墨西卡里，可在旺季及時提供關鍵性電力。為了擴大容量並支援明年夏天的用電需求，後續將增加第六台燃氣渦輪機。

Mitsubishi Power Aero擁有豐富的經驗，透過提供行動發電設備和內部EPC專長來幫助客戶解決最緊迫的發電需求；FT8 MOBILEPAC燃氣渦輪機組非常適合快速部署以滿足緊急供電需求。這些機組提供的額外電力為墨西哥卡利的民眾和工廠帶來了安全感和能源保障。此外，在墨西哥致力於整合間歇性可再生能源發電的過程中，這些燃氣渦輪機將在提供靈活、可靠和行動能源以提高電網可靠性和彈性方面發揮重要作用。

Mitsubishi Power Aero銷售與業務開發副總裁Harsh Shah表示：「雖然墨西哥卡利有足夠的能力來滿足當地一年當中大部分時間的電力需求，但高峰期的電力短缺卻給所有依賴穩定供電的人造成了困擾。Mitsubishi Power Aero安裝的行動發電機組將保持Baja Electric System的饋電安全性、可靠性、品質和連續性。MOBILEPAC機組可靠的黑啟動(black start)功能可在必要時提供隨需求供電的終極安全網。」

Mitsubishi Power Aero總裁兼執行長Raul Pereda表示：「我們很高興能夠在如此緊迫的時間內為CFEnergia提供關鍵性電力。FT8® MOBILEPAC®機組是墨西哥的重要資產。緊湊的占地面積，最小的場地準備，無需永久地基，這些特點讓CFE可以靈活地移轉到其他地點以支援需求。隨著MOBILEPAC機組的加入，CFE開始營運世界上首屈一指的FT8機組，可靠的營運性能和Mitsubishi Power Aero強大的售後服務和支援促成了這次機組擴增容量。我們在世界最需要電力的時候提供電力。」

關於Mitsubishi Power Aero LLC

Mitsubishi Power Aero LLC總部位於美國康乃狄克州格拉斯頓伯利，是為全球電力生產商、工業和油氣客戶提供快速通道、隨需求供電解決方案的領導者。公司提供靈活且可客製的產品及服務，包括30至140千瓩航空衍生型燃氣渦輪機組、客製式且回應迅速的售後服務、統包式EPC專長和電池存放裝置。隨著電力需求的擴大，更多的可再生能源被增加到電網中，Mitsubishi Power Aero將繼續在為世界各地的客戶提供能源安全方面發揮重要作用。Mitsubishi Power Aero是Mitsubishi Power Americas, Inc.的子公司。請透過aero.power.mhi.com和LinkedIn掌握我們的最新動態。

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