Mitsubishi Power Aero向墨西哥交付重要电力项目：从发布方案征集书到商业运营仅用145天

康涅狄格州格拉斯顿伯里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球电力解决方案的领先供应商Mitsubishi Power Aero LLC和Mitsubishi Power de Mexico（均为Mitsubishi Power Americas, Inc.的子公司）签署了一项快速通道统包合同，为墨西哥联邦电力委员会(CFE)的子公司CFEnergia SA de CV (CFEN)安装和调试五台30兆瓦的FT8® MOBILEPAC®航改双燃料燃气轮机。该项目位于墨西哥下加利福尼亚州墨西卡利，可在旺季及时提供关键性电力。为了扩大容量并支持明年夏天的用电需求，后续将增加第六台燃气轮机。

Mitsubishi Power Aero拥有丰富的经验，通过提供移动发电设备和内部EPC专长来帮助客户解决最紧迫的发电需求；FT8 MOBILEPAC燃气轮机组非常适合快速部署以满足紧急供电需求。这些机组提供的额外电力为墨西哥卡利的民众和工厂带来了安全感和能源保障。此外，在墨西哥致力于整合间歇性可再生能源发电的过程中，这些燃气涡轮机将在提供灵活、可靠和移动能源以提高电网可靠性和弹性方面发挥重要作用。

Mitsubishi Power Aero销售与业务开发副总裁Harsh Shah表示：“虽然墨西哥卡利有足够的能力来满足当地一年当中大部分时间的电力需求，但高峰期的电力短缺却给所有依赖稳定供电的人造成了困扰。Mitsubishi Power Aero安装的移动发电机组将保持Baja Electric System的馈电安全性、可靠性、质量和连续性。MOBILEPAC机组可靠的黑启动(black start)功能可在必要时提供按需供电的终极安全网。”

Mitsubishi Power Aero总裁兼首席执行官Raul Pereda表示：“我们很高兴能够在如此紧迫的时间内为CFEnergia提供关键性电力。FT8® MOBILEPAC®机组是墨西哥的重要资产。紧凑的占地面积，最小的场地准备，无需永久地基，这些特点让CFE可以灵活地迁移到其他地点以支持需求。随着MOBILEPAC机组的加入，CFE开始运营世界上首屈一指的FT8机组，可靠的运营性能和Mitsubishi Power Aero强大的售后服务和支持促成了这次机组扩容。我们在世界最需要电力的时候提供电力。”

关于Mitsubishi Power Aero LLC

Mitsubishi Power Aero LLC总部位于美国康涅狄格州格拉斯顿伯里，是为全球电力生产商、工业和油气客户提供快速通道、按需供电解决方案的领导者。公司提供灵活且可定制的产品及服务，包括30至140兆瓦航改燃气轮机组、定制式且响应迅速的售后服务、统包式EPC专长和电池存储设备。随着电力需求的扩大，更多的可再生能源被添加到电网中，Mitsubishi Power Aero将继续在为世界各地的客户提供能源安全方面发挥重要作用。Mitsubishi Power Aero是Mitsubishi Power Americas, Inc.的子公司。请通过aero.power.mhi.com和LinkedIn关注我们。

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