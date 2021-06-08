IDEMIA與ClimateSeed合作，在印度投資碳專案以提供真正永續的支付卡

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--數十年來，「獲取-製造-廢棄」(take-make-waste)的模式一直主導著全球經濟。然而，我們現在看到銀行和金融科技企業的策略價值觀正在發生典範轉移；他們正在尋找「減少-回收-抵消」(reduce-recycle-offset)模式，以減少自身的碳足跡並保護地球。隨著客戶越來越堅定地致力於環境保護，市場對較為綠色環保的解決方案也產生強勁的需求。

從晶片模組到卡體、數位化客戶導引、卡片個人化與簽發、再到運輸和過期後回收，IDEMIA將借助GREENPAY對整個支付卡生命週期採取端到端的永續性方法。GREENPAY的目標是在生命週期每個階段減少廢棄物和加強回收，以盡量減少支付卡的碳足跡。這些努力有助於大幅減少碳足跡，而在處理剩餘足跡方面，IDEMIA已與ClimateSeed合作，ClimateSeed是由法國巴黎銀行(BNP Paribas)與諾貝爾和平獎得主Yunus教授的團隊共同發起的主要社會倡議。

ClimateSeed將幫助IDEMIA投資各種永續發展專案以抵消和補償剩餘的碳足跡。這些專案不僅對環境有益，而且對聯合國其他16個永續發展目標中的若干目標也能有所貢獻。

IDEMIA自豪地宣佈，我們與ClimateSeed合作而選擇投資的第一個專案是位於印度的「Khasi Hills社區碳專案」，該專案雇用了5,000多人，主要保護印度東北部梅加拉亞邦(Meghalaya)現有的退化森林並使其再生。新的再生森林以每年1.75噸碳/公頃的速度吸收碳。

IDEMIA金融機構執行副總裁Amanda Gourbault表示：「我們很驕傲能夠兌現自身對氣候變遷的承諾。我們認為，我們應該採取切實的行動來幫助保護環境。受益於與ClimateSeed建立的合作夥伴關係，我們將為實現零碳經濟和宣導永續發展貢獻綿薄之力。」

IDEMIA企業社會責任副總裁Arnaud Despontin表示：「該專案是朝著達成我們的企業社會責任目標所邁出的重要一步，即在宣導更有效的環境保護的同時，維護和加強我們對地方社區，特別是貧困社區的援助。IDEMIA員工在全公司進行的調查中選擇了以下四個重要的優先目標：氣候行動、消除貧困、清潔用水、衛生和優質教育。這一專案將推動四個目標中的三個，即氣候行動、優質教育和減少貧困。」

印度金融機構區域總監Amit Kakatikar表示：「從減少卡片的碳足跡到採用環保設計包裝，以及用數位化服務取代紙張，支付生態系統中的每個人都可以發揮作用，以確保我們為消費者提供碳足跡最小的支付工具。地球只有一個，我們都有責任保護它。我們在印度的銀行和金融科技合作夥伴很高興能夠回應綠色(Green)支付倡議。IDEMIA投資專案以建設更加美好的印度進一步激發了他們的熱情。」

關於IDEMIA

增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA立志提供可信的環境，使人民和消費者能夠在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

確保自身的身份安全已成為我們現今生活環境中的關鍵任務。增強身份識別可確保隱私和信任，並提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身份識別，我們重塑了對於我們最重大的資產之一——身份的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網領域的國際客戶提供增強身份識別。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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