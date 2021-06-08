IDEMIA与ClimateSeed合作，在印度投资碳项目以提供真正可持续的支付卡

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--数十年来，“获取-制造-废弃”(take-make-waste)的模式一直主导着全球经济。然而，我们现在看到银行和金融科技企业的战略价值观正在发生范式转变；他们正在寻找一种“减少-回收-抵消”(reduce-recycle-offset)模式，以减少自身的碳足迹并保护地球。随着客户越来越坚定地致力于环境保护，市场对较为绿色环保的解决方案也产生了强劲的需求。

从芯片模组到卡体、数字化客户导入、卡片个性化与签发、再到运输和过期后回收，IDEMIA将借助GREENPAY对整个支付卡生命周期采取端到端的可持续性方法。GREENPAY旨在通过在生命周期每个阶段的减少和回收活动来尽可能地减少支付卡的碳足迹。这些努力有助于大幅减少碳足迹，而在处理剩余足迹方面，IDEMIA已与ClimateSeed合作，ClimateSeed是由法国巴黎银行(BNP Paribas)与诺贝尔和平奖得主Yunus教授的团队联合发起的一项领先的社会倡议。

ClimateSeed将帮助IDEMIA通过投资各种可持续发展项目来抵消和补偿剩余的碳足迹。这些项目不仅对环境有益，而且对联合国其他16个可持续发展目标中的若干目标也能起到贡献作用。

IDEMIA自豪地宣布，我们通过与ClimateSeed合作选择投资的第一个项目是位于印度的“Khasi Hills社区碳项目”，该项目雇用了5,000多人，主要保护印度东北部梅加拉亚邦(Meghalaya)现有的退化森林并使其再生。新的再生森林以每年1.75吨碳/公顷的速度吸收碳。

IDEMIA金融机构执行副总裁Amanda Gourbault表示：“我们为兑现我们对气候变化的承诺而感到自豪。我们认为，我们应该采取切实的行动来帮助保护环境。得益于与ClimateSeed建立的合作伙伴关系，我们将为实现零碳经济和倡导可持续发展贡献绵薄之力。”

IDEMIA企业社会责任副总裁Arnaud Despontin表示：“该项目是朝着实现我们的企业社会责任目标迈出的重要一步，即在倡导更有效的环境保护的同时，维护和加强我们对地方社区，特别是贫困社区的支持。IDEMIA员工在公司开展的调查中选择了以下四个重要的优先目标：气候行动、消除贫困、清洁用水、卫生和优质教育。这一项目将推动四个目标中的三个，即气候行动、优质教育和减少贫困。”

印度金融机构区域总监Amit Kakatikar表示：“从减少卡片的碳足迹到采用环保设计包装，以及用数字化服务取代纸张，支付生态系统中的每个人都可以发挥作用，以确保我们向消费者提供碳足迹最小的支付工具。地球只有一个，我们都有责任保护它。我们在印度的银行和金融科技合作伙伴很高兴能够响应绿色(Green)支付倡议。IDEMIA投资项目以建设更加美好的印度进一步激发了他们的热情。”

关于IDEMIA

增强身份识别领域的全球领导者IDEMIA立志提供一个可信的环境，使市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

在我们今天生活的世界里，确保我们的身份安全已经成为一项关键任务。增强身份识别可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一——身份的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网领域的国际客户提供增强身份识别。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

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